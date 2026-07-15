Σκύδρα: ξανά σε πλειστηριασμό η βιομηχανική μονάδα της Frozita

Η βιομηχανική εγκατάσταση της Frozita στη Σκύδρα βγαίνει ξανά σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης <strong>3,5 εκατ. ευρώ</strong>, θέμα που επηρεάζει παραγωγούς, απασχόληση και τοπική αλυσίδα εφοδιασμού.

Πλειστηριασμός και τοπικές συνέπειες

Για ακόμη μία φορά το βασικό παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας Frozita Α.Ε.Β.Ε. στη Σκύδρα μπαίνει στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο νέος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στα 3,5 εκατ. ευρώ. Το προς εκποίηση ακίνητο είναι κληροτεμάχιο συνολικής έκτασης 52.890 τ.μ., εντός του οποίου έχει ανεγερθεί και λειτουργήσει βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

«Για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού βρίσκεται η βιομηχανική μονάδα της Frozita ΑΕΒΕ στη Σκύδρα Πέλλας»

Η μονάδα, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004, υπήρξε επί χρόνια κέντρο τυποποίησης, κατάψυξης και εμπορίας φρούτων, εξυπηρετώντας τόσο την εγχώρια αγορά όσο και δεκάδες διεθνείς προορισμούς. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της είχε αναπτύξει εξαγωγικό πελατολόγιο σε περίπου 30 χώρες, με αποστολές σε ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιαπωνία, Ντουμπάι και πολλαπλές ευρωπαϊκές αγορές.

Τι σημαίνει για την περιοχή της Σκύδρας

Η επαναφορά της μονάδας στο σφυρί έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους αγρότες της περιοχής και την τοπική οικονομία. Η Σκύδρα αποτελεί σημαντική ζώνη παραγωγής πυρηνόκαρπων και άλλων φρούτων· η μονάδα αξιοποιούσε αυτή την παραγωγή δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην τοπική αλυσίδα. Η απώλεια ή η αλλαγή ιδιοκτησίας της εγκατάστασης ενδέχεται να επηρεάσει τις εμπορικές σχέσεις των παραγωγών, τις τιμές πρώτων υλών και τη δυνατότητα εξαγωγών από την περιοχή.

Η έκταση του προς πλειστηριασμό ακινήτου: 52.890 τ.μ.

Τιμή πρώτης προσφοράς: 3,5 εκατ. ευρώ

Ημερομηνία πλειστηριασμού: 22 Ιουλίου

Στοιχείο Δεδομένα Επιχείρηση Frozita Α.Ε.Β.Ε. Έτος ίδρυσης 2004 Έκταση ακινήτου 52.890 τ.μ. Τιμή εκκίνησης 3.500.000 € Προγραμματισμένος πλειστηριασμός 22/7

Η μακρά διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας δείχνει ότι το θέμα δεν είναι νέο, ωστόσο η επανεμφάνιση του ακινήτου στο ηλεκτρονικό σφυρί επαναφέρει τη συζήτηση για το μέλλον της εγκατάστασης και τη δυνατότητα επανεκκίνησής της ή μετατροπής της για άλλη χρήση. Κάθε αλλαγή στην ιδιοκτησία της μονάδας μπορεί να απαιτήσει χρόνο για επενδύσεις, αναπροσαρμογή γραμμών παραγωγής ή προσαρμογή στους κανονισμούς τυποποίησης και εξαγωγών.

Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού δεν περιορίζεται στους πιστωτές και τους επενδυτές. Τοπικοί παραγωγοί και εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς η λειτουργία της μονάδας σχετίζεται με τις ευρύτερες οικονομικές ροές στην Πέλλα. Αν η εγκατάσταση αποκτήσει νέο επενδυτή που θα την επαναλειτουργήσει, υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης της τοπικής παραγωγής με μονάδα επεξεργασίας και εξαγωγών. Αντίθετα, η πώληση και μετατροπή του χώρου σε άλλη χρήση θα απαιτήσει αναπροσαρμογές από πλευράς προμηθειών και απασχόλησης.

Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς της Σκύδρας αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τη διαδικασία του πλειστηριασμού και τις σχετικές ανακοινώσεις, ώστε να εκτιμηθούν εγκαίρως οι συνέπειες για την τοπική οικονομία και την αγροτική παραγωγή.