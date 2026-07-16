Έδεσσα: Φωτιά στη Σίνδο επηρεάζει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη — υπό μερικό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε στη Σίνδο, κοντά στον Γαλλικό ποταμό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Έδεσσα προς Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική κατευθύνεται στο σημείο και, σύμφωνα με ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο (17:18).

Συμβάν και άμεση εξέλιξη

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή της Σίνδου, στο σημείο των φαναριών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, σε τμήμα του άξονα που συνδέει την Έδεσσα με τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, η εστία βρίσκεται κοντά στον Γαλλικό ποταμό. Στις 17:18 αναφέρεται ότι η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο κατευθύνονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση, ενώ η αρχική εικόνα δείχνει ότι η φωτιά επηρέασε το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν προς το παρόν στην ανακοίνωση αναφορές για τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Επιπτώσεις στην κίνηση και τοπικό ενδιαφέρον

Για τους οδηγούς από και προς την Έδεσσα η παρουσία ενεργής πυρκαγιάς στον άξονα μπορεί να σημαίνει καθυστερήσεις, επιφυλακή και πιθανές τοπικές εκτροπές κυκλοφορίας, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια της οδού. Η εγγύτητα στον Γαλλικό ποταμό δείχνει ότι το συμβάν αφορά περιοχή με θαμνώδη/χορτολιβαδική βλάστηση κατά μήκος υδάτινου ρεύματος, παράγοντα που επηρεάζει την επιθετικότητα και τη διάδοση της φωτιάς.

Τοποθεσία: Σίνδος , φανάρια, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

, φανάρια, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη Εστία: κοντά στον Γαλλικό ποταμό

Κατάσταση (update): υπό μερικό έλεγχο (17:18)

«Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά», αναφέρεται στην πρώτη ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στις 17:18.

Προληπτικά μέτρα και συστάσεις

Καθώς η αντιπυρική περίοδος είναι ενεργή, οι κάτοικοι της Πέλλας που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ή επιστρέφουν στην Έδεσσα θα πρέπει να παρακολουθούν νεότερα δελτία κυκλοφορίας και ενημερώσεις από την Πυροσβεστική. Ειδικά τις επόμενες ημέρες παραμένει σε ισχύ προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γεγονός που αυξάνει τη σημασία της αυστηρής τήρησης μέτρων αποφυγής ανάφλεξης σε υπαίθριους χώρους.

Στοιχεία συμβάντος (πρόχειρος πίνακας)

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Σίνδος, φανάρια, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη Κοντινό σημείο Γαλλικός ποταμός Κατάσταση (17:18) Υπό μερικό έλεγχο Αντιμετώπιση Δυνάμεις Πυροσβεστικής σε εξέλιξη

Η συνέχεια των εξελίξεων θα καθοριστεί από την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τις συνθήκες ανέμου στην περιοχή. Κάθε νέα ενημέρωση θα επηρεάσει άμεσα την κυκλοφορία και ενδεχομένως τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στον άξονα μεταξύ Έδεσσας και Θεσσαλονίκης.

Για τον τοπικό πληθυσμό η κύρια παράμετρος είναι η προσοχή στην ενημέρωση και η αποφυγή μετακινήσεων μέσω του σημείου της φωτιάς εφόσον επιβληθούν τοπικές διακοπές κυκλοφορίας.