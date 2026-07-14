Ανησυχία στην Πέλλα για την εγκατάλειψη του πρώην Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών

Το Εργατικό Κέντρο Πέλλας καταγγέλλει ότι η σταδιακή εγκατάλειψη του πρώην Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας στην Παραλίμνη αφήνει άνεργους δεκάδες εργαζόμενους και υπονομεύει τη δημόσια κτηνοτροφική έρευνα στην περιοχή.

Εργασία και έρευνα σε κρίση στην Παραλίμνη Γιαννιτσών

Το Εργατικό Κέντρο Πέλλας εξέδωσε ανοιχτή επιστολή με την οποία επισημαίνει την «σταδιακή εγκατάλειψη» του πρώην Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών, εγκατάσταση που βρίσκεται στην Παραλίμνη Πέλλας και λειτουργούσε για περισσότερες από έξι δεκαετίες ως δημόσιος πόρος για την κτηνοτροφική έρευνα. Η αναφορά συνδέει την εικόνα εγκατάλειψης με επιλογές πολιτικής που προηγήθηκαν και αναδεικνύει άμεσες επιπτώσεις στην τοπική απασχόληση.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Η σταδιακή εγκατάλειψη του πρώην Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών δεν είναι αναπόφευκτη. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών επιλογών.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου, οι εργαζόμενοι στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις —κυρίως σταβλίτες— βρέθηκαν χωρίς απασχόληση μετά την πρόσφατη απομάκρυνση και σφαγή των τελευταίων ζώων. Πρόκειται για άτομα που εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια εργάζονταν στο Ινστιτούτο με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μέσω εργολάβου, καλύπτοντας όμως πάγιες και μόνιμες λειτουργικές ανάγκες της δομής.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα σε κυβερνητικούς και διοικητικούς φορείς χωρίς να λάβουν ουσιαστική απάντηση για το εργασιακό τους μέλλον. Επιπλέον, το Εργατικό Κέντρο θέτει το ζήτημα σε πλαίσιο ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος: η παρακμή του Ινστιτούτου πλήττει όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την αγροτική ανάπτυξη και τη δημόσια έρευνα στην Πέλλα.

Η επιστολή απευθύνεται συγκεκριμένα σε σειρά φορέων και αξιωματούχων, καταδεικνύοντας ότι οι συγγραφείς αναζητούν ευρεία πολιτική και διοικητική απάντηση. Η κοινοποίηση στοπαιδικραίο ΜΜΕ δείχνει την πρόθεση να τεθεί το θέμα σε δημόσιο διάλογο.

Κύρια αιτήματα: αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εξεύρεση εργασιακών λύσεων για τους πρώην συμβασιούχους, διασφάλιση της δημόσιας αγροτικής έρευνας.

αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εξεύρεση εργασιακών λύσεων για τους πρώην συμβασιούχους, διασφάλιση της δημόσιας αγροτικής έρευνας. Άμεσες συνέπειες: απώλεια εισοδήματος για οικογένειες εργαζομένων, κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφικής τεχνογνωσίας.

απώλεια εισοδήματος για οικογένειες εργαζομένων, κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφικής τεχνογνωσίας. Απευθυνόμενοι φορείς: βουλευτές Πέλλας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοίκηση ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Δήμαρχος Πέλλας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η αδράνεια στην αξιοποίηση και συντήρηση ενός τέτοιου ιδρύματος έχει πρακτικές συνέπειες: μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης σε επαγγέλματα συνδεδεμένα με την κτηνοτροφία, απώλεια ενός κέντρου εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και περιορισμό της τοπικής εξωστρέφειας στον αγροτικό τομέα.

Φορέας Ρόλος Εργατικό Κέντρο Πέλλας Αναδεικνύει το πρόβλημα, πρωτοβουλία Εργαζόμενοι (πρώην συμβασιούχοι) Απασχολούμενοι στις εγκαταστάσεις, τώρα άνεργοι ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Διοίκηση/αρμόδιος φορέας για τα αγροτικά ινστιτούτα

Το ιστορικό βάρος του Ινστιτούτου —όπως επισημαίνει η επιστολή— περιλαμβάνει σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και την εκπαίδευση επιστημόνων που αξιοποιήθηκαν στον πρωτογενή τομέα. Η αποδυνάμωση αυτής της δομής, εκτιμούν οι συντάκτες, θα έχει επιπτώσεις στη γνώση και στις πρακτικές που στηρίζουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από εδώ και πέρα, οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς αναμένουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: είτε για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων με δημόσιο σχεδιασμό είτε για τη μετατροπή/αξιοποίησή τους με τρόπο που θα διασφαλίζει θέσεις εργασίας και την έρευνα. Η επόμενη κίνηση των απευθυνόμενων φορέων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του ζητήματος και την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων.