580.000 ευρώ για την αποκατάσταση της γέφυρας του Λουδία — άμεση παρέμβαση για τον οδικό άξονα

Χρηματοδότηση 580.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για τις εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας στη θέση «Μηδέν» του Λουδία, μετά από συντονισμένη παρέμβαση τοπικών και υπουργικών παραγόντων. Το έργο στοχεύει στην άρση του περιορισμού διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στην αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Έγκριση κονδυλίων και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων

Σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία του τοπικού οδικού δικτύου αποτελεί η δρομολόγηση χρηματοδότησης ύψους 580.000 ευρώ για την αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Λουδία, στη θέση «Μηδέν». Η απόφαση προέκυψε μετά από συνάντηση του Γιώργου Καρασμάνη με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και ακολουθεί τον περιορισμό της διέλευσης οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων που είχε τεθεί πρόσφατα.

Ο περιορισμός είχε ήδη δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα στην κίνηση και στις μεταφορές εμπορευμάτων, με συνέπειες για αγρότες και επιχειρήσεις της περιοχής. Η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ταχεία υλοποίηση των εργασιών ώστε να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργικότητα της γέφυρας και να επανέλθει η απρόσκοπτη διέλευση όλων των οχημάτων.

Συντονισμός Δήμου και κεντρικής διοίκησης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γιώργος Καρασμάνης επικοινώνησε άμεσα με τον Δήμαρχο Πέλλας, Στάθη Φουντουκίδη, με σκοπό τον συντονισμό των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών ενεργειών. Ο Δήμος έχει δηλώσει ετοιμότητα να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και θα αποστείλει το πλήρες τεχνικό δελτίο και την τεχνική μελέτη του έργου, όπως και τα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να προχωρήσει η εκταμίευση.

Ποσό χρηματοδότησης: 580.000 €

580.000 € Προβλεπόμενη επίπτωση: άρση περιορισμών διέλευσης βαρέων οχημάτων

άρση περιορισμών διέλευσης βαρέων οχημάτων Δράσεις: αποστολή τεχνικών στοιχείων και έναρξη εργασιών αποκατάστασης

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Γέφυρα Λουδία, θέση «Μηδέν» Προβληματισμός Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων > 3,5 τόνων Αρμόδιοι Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Πέλλας

Τοπικές επιπτώσεις και προοπτικές

Η παρέμβαση αυτή έχει άμεση σημασία για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Πέλλας. Η γέφυρα αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης για μεταφορές αγροτικών προϊόντων, προμήθειες επιχειρήσεων και καθημερινές μετακινήσεις. Η επαναφορά της πλήρους κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα μειώσει τα κόστη μεταφοράς, θα συντομεύσει δρομολόγια και θα αποτρέψει την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών, συνήθως μακρύτερων, διαδρομών.

Η ταχύτητα με την οποία θα κινηθούν οι διαδικασίες εξαρτάται πλέον από την ολοκλήρωση του φακέλου από τον Δήμο και την έκδοση των σχετικών διοικητικών αποφάσεων. Εφόσον προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, η εκταμίευση και οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν σύντομα, περιορίζοντας το διάστημα που οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως αποτέλεσμα συντονισμένης παρέμβασης τοπικών και κεντρικών παραγόντων, με στόχο την άμεση επίλυση ενός πρακτικού προβλήματος που είχε σημαντικές τοπικές συνέπειες.