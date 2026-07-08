580.000 ευρώ για την αποκατάσταση της γέφυρας του Λουδία — άμεση παρέμβαση για τον οδικό άξονα

Έγκριση κονδυλίων και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων
Σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία του τοπικού οδικού δικτύου αποτελεί η δρομολόγηση χρηματοδότησης ύψους 580.000 ευρώ για την αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Λουδία, στη θέση «Μηδέν». Η απόφαση προέκυψε μετά από συνάντηση του Γιώργου Καρασμάνη με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και ακολουθεί τον περιορισμό της διέλευσης οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων που είχε τεθεί πρόσφατα.
Ο περιορισμός είχε ήδη δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα στην κίνηση και στις μεταφορές εμπορευμάτων, με συνέπειες για αγρότες και επιχειρήσεις της περιοχής. Η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ταχεία υλοποίηση των εργασιών ώστε να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργικότητα της γέφυρας και να επανέλθει η απρόσκοπτη διέλευση όλων των οχημάτων.
Συντονισμός Δήμου και κεντρικής διοίκησης
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γιώργος Καρασμάνης επικοινώνησε άμεσα με τον Δήμαρχο Πέλλας, Στάθη Φουντουκίδη, με σκοπό τον συντονισμό των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών ενεργειών. Ο Δήμος έχει δηλώσει ετοιμότητα να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και θα αποστείλει το πλήρες τεχνικό δελτίο και την τεχνική μελέτη του έργου, όπως και τα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να προχωρήσει η εκταμίευση.
- Ποσό χρηματοδότησης: 580.000 €
- Προβλεπόμενη επίπτωση: άρση περιορισμών διέλευσης βαρέων οχημάτων
- Δράσεις: αποστολή τεχνικών στοιχείων και έναρξη εργασιών αποκατάστασης
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Τοποθεσία
|Γέφυρα Λουδία, θέση «Μηδέν»
|Προβληματισμός
|Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων > 3,5 τόνων
|Αρμόδιοι
|Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Πέλλας
Τοπικές επιπτώσεις και προοπτικές
Η παρέμβαση αυτή έχει άμεση σημασία για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Πέλλας. Η γέφυρα αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης για μεταφορές αγροτικών προϊόντων, προμήθειες επιχειρήσεων και καθημερινές μετακινήσεις. Η επαναφορά της πλήρους κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα μειώσει τα κόστη μεταφοράς, θα συντομεύσει δρομολόγια και θα αποτρέψει την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών, συνήθως μακρύτερων, διαδρομών.
Η ταχύτητα με την οποία θα κινηθούν οι διαδικασίες εξαρτάται πλέον από την ολοκλήρωση του φακέλου από τον Δήμο και την έκδοση των σχετικών διοικητικών αποφάσεων. Εφόσον προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, η εκταμίευση και οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν σύντομα, περιορίζοντας το διάστημα που οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας.
Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως αποτέλεσμα συντονισμένης παρέμβασης τοπικών και κεντρικών παραγόντων, με στόχο την άμεση επίλυση ενός πρακτικού προβλήματος που είχε σημαντικές τοπικές συνέπειες.