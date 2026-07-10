Μεγάλο τριώροφο κτίριο στην Ερμούπολη βγαίνει στο επενδυτικό «μάτι» της αγοράς

Σημαντικό ακίνητο μικτής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 1.690 τ.μ., προσφέρεται προς πώληση στην Ερμούπολη, αιχμαλωτίζοντας το ενδιαφέρον επενδυτών για μετατροπές και επιχειρηματικές χρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την τοπική οικονομία.

Ακίνητο με αναπτυξιακές δυνατότητες στο κέντρο της Ερμούπολης

Στην αγορά ακινήτων της Σύρου προστέθηκε πρόσφατα μια προσφορά που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τοπικών και εξωτερικών επενδυτών: τριώροφο αυτοτελές κτίριο μικτής χρήσης, επιφάνειας 1.690 τ.μ., σε οικόπεδο 867 τ.μ. στην Ερμούπολη. Το ακίνητο προβάλλεται ως ευέλικτης αξιοποίησης, με χώρους που μπορούν να προσαρμοστούν σε ποικίλες χρήσεις — από εμπορικές και διοικητικές λειτουργίες μέχρι ξενοδοχειακές ή μικτές αναπλάσεις.

Η εν λόγω προσφορά υπογραμμίζει τη διαχρονική ελκυστικότητα της Ερμούπολης ως εμπορικού και διοικητικού κέντρου των Κυκλάδων, και έρχεται σε περίοδο όπου η τοπική αγορά ακινήτων εμφανίζει σταθερή κινητικότητα, κυρίως λόγω του τουρισμού και της αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όροφος Εμβαδόν (τ.μ.) Ισόγειο 608 1ος όροφος 590 2ος όροφος 485

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα με ευρύχωρους ενιαίους χώρους.

με ευρύχωρους ενιαίους χώρους. Βρίσκεται περίπου 10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης, προσφέροντας προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και εμπορικό δίκτυο.

από το κέντρο της πόλης, προσφέροντας προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και εμπορικό δίκτυο. Το μέγεθος και η θέση το καθιστούν κατάλληλο για μετατροπές ή αναβαθμίσεις σε σύνθετες χρήσεις.

Επιπτώσεις στην τοπική αγορά

Η κυκλοφορία τέτοιων ακινήτων συχνά έχει πολλαπλά οφέλη για το νησί: ενδέχεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κατά τη φάση μετασκευής και λειτουργίας, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και οι εμπορικές δραστηριότητες και να αυξηθεί η φορολογική απόδοση για τοπικούς φορείς. Παράλληλα, απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση για την προστασία της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της Ερμούπολης, ειδικά σε περιοχές με ιστορική αξία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επενδυτές

Ενδιαφερόμενοι επενδυτές και τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους: τοπικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, δυνατότητες αδειοδότησης για αλλαγή χρήσης, καθώς και τη συμβατότητα με την αισθητική και αναπτυξιακό σχεδιασμό του κέντρου. Η ύπαρξη σταθερής τουριστικής ροής στο νησί ενισχύει το επιχειρηματικό σενάριο, αλλά η επιτυχής αξιοποίηση εξαρτάται από την προσαρμογή του έργου στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Η ανακοίνωση της προσφοράς αυτής καταδεικνύει πως η αγορά ακινήτων στη Σύρο παραμένει σε τροχιά ενδιαφέροντος, με περιθώρια υπεραξίας για ακίνητα στρατηγικής θέσης και μεγάλης κλίμακας.