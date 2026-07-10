Νάουσα: Το 8ο Βέρμιο Trail επιστρέφει στις 13 Σεπτεμβρίου με διαδρομές για κάθε ηλικία

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο όρος Βέρμιο με εκκίνηση και τερματισμό στο άλσος Αγίου Νικολάου. Προβλέπονται διαδρομές 24, 10, 2 και 1 χλμ., εγγραφές έως 8/9/2026.

Αθλητική διοργάνωση στο βουνό δίπλα στη Νάουσα

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο όρος Βέρμιο το 8ο Νάουσα Βέρμιο Trail, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών. Η εκκίνηση και ο τερματισμός για τις κύριες διαδρομές ορίστηκε στο άλσος του Αγίου Νικολάου, κοντά στις παρυφές της πόλης.

Την διοργάνωση υπογράφουν ο σύλλογος Νάουσα Βέρμιο Trail και ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Οι διαδρομές που θα διεξαχθούν είναι 24 χλμ., 10 χλμ., καθώς και μαθητικοί αγώνες 2 χλμ. και 1 χλμ., ώστε να καλύψουν συμμετέχοντες διαφορετικών επιπέδων.

Σύμφωνα με την περιγραφή, οι διαδρομές κινούνται κυρίως σε δασικά μονοπάτια με μεγάλα δέντρα (οξυές, δρυς, καστανιές) και μόλις για 1,5 χλμ. υπάρχει έκθεση στον ήλιο. Η πιο απαιτητική διαδρομή, τα 24 χλμ., παρουσιάζει συνολική θετική υψομετρική 1.400 μ. και περιλαμβάνει περίπου 20 χλμ. μονοπάτι, 2,5 χλμ. δασικό δρόμο και 1,5 χλμ. άσφαλτο.

Διαδρομές: 24 χλμ. , 10 χλμ. , 2 χλμ. , 1 χλμ.

, , , Εκκίνηση / Τερματισμός: άλσος Αγίου Νικολάου (Νάουσα)

Εγγραφές: έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Οι εγγραφές έχουν κόστος όπως ανακοινώθηκε: για τα 24 χλμ. το κόστος είναι 30€, για τα 10 χλμ. 15€, ενώ ο μαθητικός αγώνας είναι δωρεάν. Υπάρχει και επιλογή ομαδικής εγγραφής (από 8 άτομα και πάνω) με μειωμένα τέλη: 25€ ανά συμμετοχή για τα 24 χλμ. και 12€ για τα 10 χλμ.; οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους με αρχείο Excel στο naoussavermiotrail@gmail.com.

Διαδρομή Κόστος ατομικής εγγραφής 24 χλμ. 30€ 10 χλμ. 15€ Μαθητικός Δωρεάν

Για τους τερματίσαντες προβλέπονται αναμνηστικά: στους δρομείς των 24 χλμ. θα δοθούν μετάλλιο και τεχνικό μπλουζάκι της εταιρίας Anthrax, ενώ στους τερματίσαντες των 10 χλμ. θα δοθεί μετάλλιο και κάλτσες Desocks. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σταθμούς τροφοδοσίας και σημεία ελέγχου, με πρώτο σταθμό στα 3,5 χλμ. σε υψόμετρο 650 μ. και δεύτερο στα 6 χλμ. σε υψόμετρο 920 μ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Η διοργάνωση αξιοποιεί τη φυσική κληρονομιά του Βερμίου και το άλσος του Αγίου Νικολάου, χώρους γνωστούς στους κατοίκους της Νάουσας και σε επισκέπτες. Η τοπική κοινότητα αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση της επισκεψιμότητας και την προβολή της περιοχής, ενώ οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν υπόψη την υψομετρική δυσκολία ειδικά στη μεγαλύτερη διαδρομή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι την προθεσμία ή μέσω των ομαδικών εγγραφών όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.