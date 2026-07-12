Ναύπλιο: Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό 20χρονου στο Άργος

Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή Ναυπλίου για το περιστατικό της 8ης Ιουλίου στο Άργος, όταν 20χρονος τραυματίστηκε από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται.

Απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό ενός 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην περιοχή του Άργους. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή του Ναυπλίου το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου και, μετά από πολύωρη διαδικασία, αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν αστυνομική καταδίωξη κατέληξε σε πυροβολισμό και στο τραυματισμό του νεαρού. Η δικογραφία αφορά τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησαν τα όπλα και αν υπήρξε παραβίαση της νομιμότητας στη χρήση τους.

Τοπικές επιπτώσεις

Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια και τις πρακτικές των δυνάμεων επιβολής στην Αργολίδα. Για τους κατοίκους του Ναυπλίου και των γύρω περιοχών σηματοδοτεί μια δικαστική κίνηση με άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της τοπικής αστυνομίας και στην εμπιστοσύνη του κοινού προς αυτήν. Η υπόθεση αναμένεται να παρακολουθείται στενά από κατοίκους και φορείς της περιοχής.

Ημέρα του περιστατικού: 8 Ιουλίου .

. Παρουσίαση στον ανακριτή Ναυπλίου: 11 Ιουλίου .

. Κατάσταση: προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εκδίκαση.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά, οι συνθήκες της καταδίωξης και η νομική βάση των κατηγοριών κατά των δύο αστυνομικών. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου ή για το είδος των κατηγοριών που θα απαγγελθούν με ακρίβεια στο ακροατήριο.

Ημερομηνία Γεγονός 8/7 Καταδίωξη στο Άργος και τραυματισμός 20χρονου από πυρά. 11/7 Παρουσία των δύο αστυνομικών στον ανακριτή Ναυπλίου και προφυλάκιση.

Η προφυλάκιση των εμπλεκόμενων αστυνομικών σημαίνει ότι οι επόμενες νομικές κινήσεις θα γίνουν υπό αυστηρή δικαστική επίβλεψη. Οι κάτοικοι του Ναυπλίου θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, ειδικά όσον αφορά τις εκθέσεις της αστυνομικής υπηρεσίας και τα πορίσματα της προανάκρισης.

Οποιαδήποτε νέα επίσημη ενημέρωση από τον ανακριτή, τον εισαγγελέα ή τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές θα καθορίσει το επόμενο στάδιο της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα για την εκδίκαση.