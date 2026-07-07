Ναύπλιο: Σήμανση στην Καραθώνα για φωλιά Caretta caretta – οδηγίες προς λουόμενους

Σπάνιο περιστατικό ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Καραθώνας οδήγησε σε άμεση σήμανση και ζώνη προστασίας. Αρχές και εθελοντές καλούν τους επισκέπτες να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για τους επόμενους δύο μήνες.

Σπάνιο θέαμα στην άμμο της Καραθώνας

Μια ιδιαίτερη εικόνα αντίκρισαν λουόμενοι νωρίς το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 στην παραλία Καραθώνας στο Ναύπλιο, όταν θαλάσσια χελώνα Caretta caretta επέλεξε το σημείο για ωοτοκία. Το περιστατικό εντόπισε η Ευαγγελία Μαρλαγκούτσου κατά την πρωινή άσκησή της, βλέποντας το ζώο να σκάβει φωλιά κοντά στο κύμα, να αποθέτει τα αυγά και να επιστρέφει στη θάλασσα. Η εικόνα, σπάνια για μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη ακτή, κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ενημέρωση προς το Λιμεναρχείο Ναυπλίου ήταν άμεση, ενώ ακολούθησε επικοινωνία με τον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι ειδικοί υπέδειξαν τα πρώτα βήματα διαχείρισης ώστε να προστατευτεί η φωλιά, επισημαίνοντας ότι οι θαλάσσιες χελώνες σε κάθε ωοτοκία συνήθως αποθέτουν πάνω από 50 αυγά.

Ζώνη ασφαλείας και μέτρα πρόληψης

Σε ελάχιστο χρόνο διαμορφώθηκε στο σημείο προστατευτικός κλοιός με σήμανση, ταινίες και πασσάλους, δημιουργώντας περίμετρο που κρατά τους λουόμενους και τον εξοπλισμό αναψυχής σε απόσταση. Η επιλογή είναι κρίσιμη για μια παραλία με υψηλή επισκεψιμότητα, όπου η συνήθης δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει τυχαίες οχλήσεις ή συμπίεση της άμμου πάνω από τη φωλιά.

Οι αρχές και οι εθελοντές απευθύνουν ξεκάθαρη έκκληση για συμμόρφωση με απλούς κανόνες που διασφαλίζουν την εκκόλαψη:

Αποφεύγετε την προσέγγιση του σημασμένου χώρου και κρατήστε παιδιά και κατοικίδια σε απόσταση.

χώρου και κρατήστε παιδιά και κατοικίδια σε απόσταση. Μην καρφώνετε ομπρέλες και μην τοποθετείτε ξαπλώστρες ή άλλα βαριά αντικείμενα κοντά στη φωλιά.

και μην τοποθετείτε ή άλλα βαριά αντικείμενα κοντά στη φωλιά. Περιορίστε θορύβους και έντονη δραστηριότητα γύρω από το προστατευμένο τμήμα της ακτής.

«Μην πλησιάζετε τη ζώνη σήμανσης και μην τοποθετείτε εξοπλισμό ή βαριά αντικείμενα κοντά στη φωλιά»

Γιατί έχει σημασία για το Ναύπλιο

Το συμβάν υπενθυμίζει τον ρόλο των ακτών της Αργολίδας ως κρίσιμων τόπων αναπαραγωγής για την Caretta caretta. Οι θηλυκές χελώνες είναι γνωστό ότι επιστρέφουν περιοδικά στην παραλία όπου εκκολάφθηκαν, ακολουθώντας έναν ισχυρό βιολογικό προσανατολισμό. Η τήρηση απλών κανόνων από τους χρήστες της Καραθώνας αυτό το καλοκαίρι μπορεί να καθορίσει εάν, περίπου σε δύο μήνες, τα νεογνά θα φτάσουν με ασφάλεια στο νερό.

Σε μια περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης, ο σεβασμός στα προστατευμένα σημεία αποφορτίζει την πίεση στο οικοσύστημα χωρίς να στερεί από τους επισκέπτες την απόλαυση της παραλίας. Η ορθή χρήση του χώρου, με προσοχή στις σημάνσεις, είναι το κλειδί για τη συνύπαρξη αναψυχής και φύσης.

Συντονισμός φορέων και πρακτικές οδηγίες

Η συνεργασία Λιμεναρχείου Ναυπλίου και ΑΡΧΕΛΩΝ αποτέλεσε τη βάση για την άμεση θωράκιση της φωλιάς. Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, η προσωρινή οριοθέτηση με απλά μέσα είναι επαρκής, εφόσον τηρείται από το κοινό. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί φθορά της σήμανσης ή νέα δραστηριότητα χελωνών, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές, αποφεύγοντας κάθε επαφή με τη φωλιά.

Η ευαισθητοποίηση και η προσοχή στην καθημερινή χρήση της ακτής μειώνουν τον κίνδυνο μη αναστρέψιμων ζημιών στα αυγά. Η αποφυγή τεχνητού φωτισμού, η καθαριότητα και η απομάκρυνση αντικειμένων από την άμμο μετά το πέρας της ημέρας λειτουργούν υποστηρικτικά στον κύκλο ζωής των χελωνών.

Χρονολόγιο και στοιχεία περίπτωσης

Ημερομηνία Τοποθεσία Εμπλεκόμενοι φορείς 7 Ιουλίου 2026 Παραλία Καραθώνας, Ναύπλιο Λιμεναρχείο Ναυπλίου, Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ

Το περιστατικό δεν είναι απλώς μια «όμορφη εικόνα», αλλά μια δέσμευση για την τοπική κοινωνία. Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις γύρω από τη ζώνη προστασίας είναι κρίσιμη το προσεχές δίμηνο, ώστε τα μικρά να βρουν απρόσκοπτα τον δρόμο προς τη θάλασσα και η Καραθώνα να παραμείνει ασφαλές καταφύγιο για την άγρια ζωή της περιοχής.