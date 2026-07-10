Νέα Κίος: 10η χορευτική συνάντηση παιδικών τμημάτων με τίτλο «Τα παιδιά χορεύουν την παράδοση»

Στην παραλία της Νέας Κίου την Κυριακή 12 Ιουλίου οι μικροί χορευτές από τοπικούς συλλόγους παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς στο πλαίσιο των «Μικρασιατικών 2026». Η εκδήλωση εντάσσεται στο θεσμό συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

Επιστροφή της παράδοσης στα θρανία της πλατείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου διοργανώνει την 10η Χορευτική Συνάντηση Παιδικών Τμημάτων, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από παιδιά τοπικών συλλόγων, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στις 21:00. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θεατράκι Παραλίας Νέας Κίου και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2026».

«Τα παιδιά χορεύουν την παράδοση»

Η συνάντηση στοχεύει να αναδείξει τη ζωντάνια του λαϊκού πολιτισμού μέσα από την ενεργό συμμετοχή των νέων χορευτών και την ανταλλαγή παραδοσιακών στοιχείων μεταξύ συλλόγων. Στην παράσταση θα πάρουν μέρος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου και οι ακόλουθοι πολιτιστικοί φορείς:

Πολιτιστικό Λαογραφικό Σωματείο «ΧΟΡΟΣΗΜΟ»

Χορευτικό Συγκρότημα Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος «ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ»

Η εκδήλωση παρουσιάζεται ως τακτικός θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ συλλόγων και στη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Η διοργάνωση καλεί το κοινό να στηρίξει με την παρουσία του τους μικρούς χορευτές και να συμβάλει στη διατήρηση των τοπικών παραδοσιακών πρακτικών.

Ημερομηνία Ώρα Τόπος 12 Ιουλίου 2026 21:00 Ανοιχτό Θεατράκι Παραλίας Νέας Κίου

Για τους κατοίκους της Νέας Κίου και των όμορων περιοχών, η βραδιά προσφέρει ευκαιρία κοινής παρουσίας σε ασφαλές υπαίθριο περιβάλλον, χωρίς οικονομικό χαρακτήρα στην ανακοίνωση. Η εκδήλωση αναδεικνύει επίσης τον ρόλο των τοπικών συλλόγων στη διατήρηση πολιτιστικών δεξιοτήτων από μικρή ηλικία, στοιχείο σημαντικό για την κοινωνική συνοχή και την τοπική ταυτότητα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου προσκαλεί τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και τις οικογένειες, να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τους νέους χορευτές με το θερμό τους χειροκρότημα.

Σημείο ενδιαφέροντος για τους γονείς: η εκδήλωση είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και προσφέρει άμεση επαφή των παιδιών με την τοπική παράδοση, ενώ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ συλλόγων της Αργολίδας και γειτονικών περιοχών.