Νέα ψηφιακή ξενάγηση στην Αρχαία Επίδαυρο αναδεικνύει λιμάνι, θέατρο και βυθισμένη έπαυλη

Βίντεο του Simon Kranz στο YouTube καταγράφει το χωριό της Αρχαίας Επιδαύρου, το μικρό αρχαίο θέατρο, το λιμάνι και τη ρωμαϊκή βίλα που βρίσκεται κοντά στην ακτή — εικόνες που ενδιαφέρουν ντόπιους και επισκέπτες.

Ψηφιακή προβολή τοπικών μνημείων

Ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του ο Simon Kranz παρουσιάζει σημεία της Αρχαίας Επιδαύρου, με έμφαση στο παραδοσιακό χωριό, το λιμάνι, το μικρό αρχαίο θέατρο και την υποβρύχια ρωμαϊκή έπαυλη κοντά στην ακτή της παραλίας του Καλύμνιου. Το υλικό δίνει έμφαση στην ιστορία και την φυσική ομορφιά της περιοχής, στοιχεία σημαντικά για την τοπική κοινότητα και τον τουρισμό.

H Αρχαία Επίδαυρος (Παλαιά Επίδαυρος) είναι ένας σαγηνευτικός συνδυασμός πλούσιας ιστορίας, παραδοσιακής ελληνικής γοητείας και εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς.

Στο βίντεο αναδεικνύονται συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος που ήδη επισκέπτονται ντόπιοι και επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο:

Το χωριό , με τα δαιδαλώδη στενά και την τοπική ατμόσφαιρα.

, με τα δαιδαλώδη στενά και την τοπική ατμόσφαιρα. Το λιμάνι , κέντρο της καθημερινότητας και σημείο συγκέντρωσης ταβερνών και σκαφών.

, κέντρο της καθημερινότητας και σημείο συγκέντρωσης ταβερνών και σκαφών. Το μικρό αρχαίο θέατρο , έργο του 4ου αιώνα π.Χ., που συνεχίζει να φιλοξενεί παραστάσεις.

, έργο του 4ου αιώνα π.Χ., που συνεχίζει να φιλοξενεί παραστάσεις. Η βυθισμένη ρωμαϊκή έπαυλη, με υποβρύχια ερείπια σε μικρό βάθος από την ακτή.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους φορείς του πολιτισμού, τέτοια ψηφιακά αφιερώματα λειτουργούν διπλά: αφενός προωθούν την εικόνα του τόπου σε ευρύτερο κοινό, αφετέρου υπενθυμίζουν την ανάγκη για προστασία και ευαισθητοποίηση απέναντι στα μνημεία και το περιβάλλον.

Σημείο Χαρακτηριστικό Μικρό αρχαίο θέατρο 4ος αι. π.Χ., αφιερωμένο στον Διόνυσο, θερινές παραστάσεις Βυθισμένη ρωμαϊκή έπαυλη 2ος αι. μ.Χ., υποθαλάσσια ερείπια σε μικρό βάθος Λιμάνι Τοπικό συγκεντρωτικό σημείο για εστίαση και σκάφη

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η ρωμαϊκή έπαυλη βρίσκεται «σε μικρή απόσταση από την ακτή» και ότι πολλά υποβρύχια τείχη, θεμέλια και αμφορείς είναι «μόλις δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας», στοιχεία που κάνουν το σημείο προσβάσιμο για snorkelers και ενδιαφέρουν τους επισκέπτες που αναζητούν υποβρύχια αρχαιολογικά μνημεία.

Η προβολή τέτοιων υλικών στο διαδίκτυο μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, αλλά και να θέσει θέματα διαχείρισης: σήμανση, προστασία των μνημείων, συνεργασία με τις αρχαιότητες και ενημέρωση των επαγγελματιών του τουρισμού ώστε να διαφυλαχθεί η πολιτιστική κληρονομιά. Για τους κατοίκους της Αργολίδας, κάθε νέα ψηφιακή ξενάγηση αποτελεί ευκαιρία προβολής αλλά και υπενθύμιση της κοινής ευθύνης για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του τόπου.

Η εγγραφή και το βίντεο είναι προσβάσιμα στο κανάλι του δημιουργού στο YouTube, προσφέροντας ένα οπτικό σημείο αναφοράς για τον θερινό επισκέπτη και τον μόνιμο κάτοικο που ενδιαφέρεται για την ιστορία και την παρελθούσα χρήση του χώρου.