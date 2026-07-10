Νεκρός ηλικιωμένος μετά τον εντοπισμό του αναίσθητου στη θαλάσσια περιοχή της Σαρακίνας

Ένας άνδρας περίπου 80 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Σαρακίνα (Σπιάντζα Πύργου) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για δεύτερο περιστατικό πνιγμού στην Ηλεία μέσα σε 24 ώρες.

Τραγική έκβαση σε ακτή της Σαρακίνας — κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Λιμενικού

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, περίπου 80 ετών, εντοπίστηκε το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της Σαρακίνας, στην ευρύτερη περιοχή της Σπιάντζας του Δήμου Πύργου. Στο σημείο επιχείρησαν κλιμάκια του ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Κατακόλου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Πύργου.

Οι γιατροί του νοσοκομείου διαπίστωσαν τον θάνατό του κατά την άφιξη. Το περιστατικό καταγράφεται ως ακόμη ένα θαλάσσιο δυστύχημα στην Ηλεία και, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο συμβάν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η κινητοποίηση στις πρώτες στιγμές περιλάμβανε υπηρεσίες διάσωσης και μεταφοράς. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου από τις αρμόδιες αρχές ούτε πληροφορίες για τα ακριβή περιστατικά που προηγήθηκαν ή συνδέονται με αυτό.

Τοποθεσία: Σαρακίνα, Σπιάντζα — ευρύτερη περιοχή Πύργου.

Σαρακίνα, Σπιάντζα — ευρύτερη περιοχή Πύργου. Ώρα εντοπισμού: περίπου 11:00 (όπως αναφέρουν τοπικά μέσα).

περίπου (όπως αναφέρουν τοπικά μέσα). Αρχές που επενέβησαν: ΕΚΑΒ και Λιμεναρχείο Κατακόλου.

ΕΚΑΒ και Λιμεναρχείο Κατακόλου. Κατάληξη: ο θάνατος διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Πύργου.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών σε μικρό χρονικό διάστημα εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στις τοπικές ακτές, ιδίως για ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι λουόμενοι. Οι τοπικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές συνήθως υπενθυμίζουν τους κανόνες ασφαλούς κολύμβησης και τη σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης, χωρίς ωστόσο να έχουν εκδοθεί προς το παρόν επιπρόσθετες τοπικές οδηγίες ή ανακοινώσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, χρήσιμες είναι οι γενικές πρακτικές πρόληψης: να κολυμπούν σε επιτηρούμενες παραλίες όποτε είναι εφικτό, να αποφεύγουν το μπάνιο υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, να μην κολυμπούν μόνοι, και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αντιληφθούν κάποιον σε κίνδυνο.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία (προσεγγιστική) ~80 έτη Τοποθεσία Σαρακίνα, Σπιάντζα (Πύργος) Χρόνος Περίπου 11:00 (όπως αναφέρεται) Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ΕΚΑΒ, Λιμεναρχείο Κατακόλου, Νοσοκομείο Πύργου

Οι αρχές αναμένεται να παρέχουν περαιτέρω ενημέρωση αν προκύψουν νεώτερα στοιχεία για τα αίτια του περιστατικού ή τα ακριβή περιστατικά που οδήγησαν στον τραγικό αυτό θάνατο.