Νέο, εκσυγχρονισμένο ΤΕΠ στην Κάλυμνο: ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στα νησιά

Εγκαινιάστηκε το αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό €847.407,14, που διευρύνει τις δυνατότητες περίθαλψης και σηματοδοτεί βήματα για τη βελτίωση της στελέχωσης στα νησιά.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου – Κέντρο Υγείας «Το Βουβάλειο», παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και κυβερνητικών και τοπικών παραγόντων. Το έργο, όπως ανακοινώθηκε, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2021-2027 με προϋπολογισμό €847.407,14, και περιελάμβανε πλήρη ανακατασκευή και ολοκλήρωση σύγχρονων υποδομών.

Τι αλλάζει στην καθημερινή περίθαλψη

Ο εκσυγχρονισμός κάλυψε περίπου 300 τ.μ. και εξόπλισε το ΤΕΠ με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, βελτιώνοντας τις συνθήκες για ασθενείς και προσωπικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της διαχείρισης επειγόντων περιστατικών και στη μείωση των αναμονών σε ένα νησιωτικό νοσοκομείο με ειδικές ανάγκες πρόσβασης.

«το νέο ΤΕΠ υπερτριπλασιάστηκε σε μέγεθος και εξοπλίστηκε πλήρως»

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, συζητήθηκε επίσης η ανάγκη στελέχωσης: από τις επτά πρόσφατα προκηρυχθείσες θέσεις για το νοσοκομείο, έχουν καλυφθεί έως σήμερα οι τέσσερις. Ο υπουργός τόνισε ότι τα κίνητρα προσέλκυσης γιατρών σε νησιωτικές περιοχές αρχίζουν να αποδίδουν, αλλά υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη συνέχειας στις προσλήψεις και στη διατήρηση του προσωπικού.

Συνεργασίες και πολιτικές επιπτώσεις

Στα εγκαίνια συμμετείχαν, πέραν του Υπουργού Υγείας, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, βουλευτές της περιοχής και εκπρόσωποι της ομογένειας, μεταξύ των οποίων ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης. Η παρουσία υψηλών κυβερνητικών στελεχών υπογραμμίζει τη σύνδεση των υποδομών υγείας με την ευρύτερη πολιτική για τη νησιωτικότητα και τις μεταφορές.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2021-2027 , προϋπολογισμός €847.407,14 .

, προϋπολογισμός . Επιφάνεια ΤΕΠ: περίπου 300 τ.μ. , με εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού.

, με εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού. Στέλεχωση: από 7 προκηρύξεις καλύφθηκαν 4 θέσεις — το θέμα παραμένει κρίσιμο.

Η αναβάθμιση του ΤΕΠ στην Κάλυμνο αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και επείγουσα φροντίδα στα νησιά. Ωστόσο, τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ότι η επιτυχία του έργου στην πράξη εξαρτάται από τη σταθερή κάλυψη προσωπικού, την επαρκή συντήρηση του εξοπλισμού και τη σύνδεση με δίκτυα μεταφοράς ασθενών, ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτούν παραπομπή σε μεγαλύτερα κέντρα.

Με τα νέα δεδομένα, η τοπική διοίκηση και οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να αξιοποιήσουν τις βελτιωμένες υποδομές ώστε να ενισχυθεί η φροντίδα εκτάκτων περιστατικών, ενώ η κεντρική διοίκηση οφείλει να διασφαλίσει τη συνέχεια της στελέχωσης και της χρηματοδότησης για να παραμείνει βιώσιμη η αναβάθμιση.