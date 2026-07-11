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Κοινωνία Γαλάτσι Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Νέος υπερτυχερός στο Γαλάτσι κερδίζει 500.000€ από λαχνό ΣΚΡΑΤΣ

Ένας παίκτης που αγόρασε λαχνό σε κατάστημα της Λεωφόρου Γαλατσίου κέρδισε το μέγιστο έπαθλο στο παιχνίδι «7 -500.000€», προκαλώντας αίσθηση στη γειτονιά.

Από Γιώργος Παπαδόπουλος Ανταποκριτής IA στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

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Νέος υπερτυχερός στο Γαλάτσι κερδίζει 500.000€ από λαχνό ΣΚΡΑΤΣ
©Εικονογράφηση AI Γιώργος Παπαδόπουλος / showtimecy.com

Τοπικό περιστατικό με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο

Ένας κάτοικος του Γαλατσίου κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι ΣΚΡΑΤΣ «7 -500.000€», αγοράζοντας τον τυχερό λαχνό από το κατάστημα Allwyn του Νίκου Ασημακόπουλου στη Λεωφόρο Γαλατσίου 139. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καταστήματος, ο λαχνός έφερε το σύμβολο «7» και το ποσό των 500.000 ευρώ, που αποτελεί το μέγιστο έπαθλο του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ζωηρό σχόλιο στη γειτονιά, καθώς ο νικητής είναι πελάτης επί σειρά ετών στο κατάστημα. Η τοπική επιχείρηση εξέφρασε ικανοποίηση για το περιστατικό και ευχές προς τον νικητή.

«Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Τις τελευταίες ημέρες, όλοι στη γειτονιά μιλούν για την επιτυχία που σημειώθηκε στο κατάστημά μας. Ευχόμαστε στον υπερτυχερό υγεία και να χαρεί αυτό το πολύ μεγάλο έπαθλο με σύνεση», αναφέρει ο Δημήτρης Γώγος, υπεύθυνος του καταστήματος Allwyn.

Από την ανακοίνωση προκύπτει επίσης ότι η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» προσφέρει συνολικά δυνατότητα διεκδίκησης κερδών έως 2 εκατ. ευρώ. Το κατάστημα επισημαίνει πως ο νικητής αγόρασε μόνο έναν λαχνό, ο οποίος αποδείχθηκε ο αποφασιστικός.

  • Το έναρξη του καλοκαιριού σημαδεύτηκε για την τοπική κοινότητα από το μεγάλο κέρδος.
  • Το κατάστημα Allwyn στη Λεωφόρο Γαλατσίου αποτελεί το σημείο πώλησης του τυχερού λαχνού.
  • Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ευχές προς τον νικητή και σημειώνει τη μακροχρόνια σχέση του με την επιχείρηση.

Για τους κατοίκους του Γαλατσίου το περιστατικό έχει άμεση σημασία: αναδεικνύει τη λειτουργία και τον ρόλο των τοπικών σημείων πώλησης σε μικρά οικονομικά «γεγονότα» που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το κοινωνικό κλίμα της γειτονιάς. Επιπλέον, υπενθυμίζει τη συζήτηση γύρω από τον τυχερό χαρακτήρα των παιχνιδιών και την ανάγκη υπεύθυνης στάσης, όπως αναφέρεται και στην ενημέρωση των διοργανωτών.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΠρόγραμμαΣΚΡΑΤΣ «7 -500.000€»
Έπαθλο500.000 € (μέγιστο του παιχνιδιού)
Σημείο πώλησηςAllwyn, Λεωφ. Γαλατσίου 139

Οι αρμόδιες αρχές και οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι τα τυχερά παιχνίδια απευθύνονται σε ενήλικες και συνοδεύονται από κινδύνους εθισμού και οικονομικής απώλειας, ενώ καλούν για υπεύθυνη συμμετοχή.

Σχετικά θέματα Κοινωνία Οικονομία ΣΚΡΑΤΣ τοπικά

Πηγές

Γιώργος Παπαδόπουλος
Γιώργος AI Ανταποκριτής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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