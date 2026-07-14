Ο 18ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα ορίσθηκε για τις 21 Μαρτίου 2027

Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων ανακοίνωσε τη διενέργεια του 18ου Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» την Κυριακή 21 Μαρτίου 2027, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει και παράλληλους αγώνες για άτομα με αναπηρία.

Ημερομηνία, υποδομή και στήριξη

Ο 18ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2027, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συμπεριλαμβάνει παράλληλους αγώνες δρόμου 5 χλμ και 2,5 χλμ για άτομα με αναπηρία. Η ημερομηνία επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων, κ. Χρύσας Ντιντή.

Συνεργασία φορέων και ρόλος της Περιφέρειας

Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, μεταξύ των οποίων ο προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού κ. Κώστας Χατζής, καθώς και τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων: ο πρόεδρος Βύρων Γιοντζής, η αντιπρόεδρος Δήμητρα Σταμοπούλου και ο ταμίας Δημήτρης Μουχάκης. Η Περιφέρεια υποστηρίζει διαχρονικά τον ημιμαραθώνιο, έναν θεσμό που, όπως σημειώθηκε, συντελεί στην προβολή της Θεσσαλίας και στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού.

Ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2027

21 Μαρτίου 2027 Αγώνες: Ημιμαραθώνιος, 5 χλμ, 2,5 χλμ (άτομα με αναπηρία)

Ημιμαραθώνιος, 5 χλμ, 2,5 χλμ (άτομα με αναπηρία) Φορείς: Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π.Ε. Τρικάλων

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικά ζητήματα

Ο αγώνας θεωρείται ήδη καταξιωμένος στη χώρα και προσελκύει δρομείς από όλη την Ελλάδα. Η παρουσία μεγάλης συμμετοχής επιφέρει οφέλη στην τοπική οικονομία — καταλύματα, εστίαση και συναφείς υπηρεσίες αναμένεται να καταγράψουν αυξημένη κίνηση την περίοδο του αγώνα. Επιπλέον, η διεξαγωγή παράλληλων αγώνων για άτομα με αναπηρία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της διοργάνωσης για κοινωνική συμμετοχή και προσβασιμότητα.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης, οι βασικές συνέπειες που θα απαιτήσουν σχεδιασμό είναι οι εξής:

Διαχείριση κυκλοφορίας και ενδεχόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις διαδρομές του αγώνα.

Συντονισμός υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας για την ομαλή διεξαγωγή και την προστασία αθλητών και θεατών.

Προετοιμασία των τοπικών επιχειρήσεων για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης.

Κοινωνικό και αθλητικό περιεχόμενο

Η διοργάνωση προάγει τις αξίες του μαζικού αθλητισμού, της συμμετοχής και του εθελοντισμού. Η Περιφέρεια, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της περιοχής και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι δρομείς καλούνται να σημειώσουν την ημερομηνία και να αναμένουν τις σχετικές ανακοινώσεις για εγγραφές, διαδρομές και λεπτομέρειες συμμετοχής.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση 18ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα Ημερομηνία 21/03/2027 Αγώνες Ημιμαραθώνιος, 5 χλμ, 2,5 χλμ (ΑμεΑ) Φορείς Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περισσότερες πληροφορίες για εγγραφές, ακριβή διαδρομή και εθελοντική συμμετοχή θα κοινοποιηθούν από τους διοργανωτές το επόμενο διάστημα. Η έγκαιρη ενημέρωση και ο συντονισμός φορέων και πολιτών θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία της διοργάνωσης και την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.