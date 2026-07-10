Ο Νέστος διατηρεί τον Φράνκο Σέα: συνέχεια στην επίθεση της ομάδας

Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αργεντινό επιθετικό Φράνκο Σέα, που επέστρεψε τον Ιανουάριο και σημείωσε 3 γκολ σε 12 εμφανίσεις.

Συμφωνία παραμονής για τον επιθετικό

Ο τοπικός ποδοσφαιρικός σύλλογος Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε την Παρασκευή 9 Ιουλίου την ανανέωση της συνεργασίας με τον 28χρονο Αργεντινό επιθετικό Φράνκο Σέα. Ο παίκτης επέστρεψε στην ομάδα τον Ιανουάριο για τη δεύτερη θητεία του και κατέγραψε στη διάρκεια της σεζόν 3 γκολ και 1 ασίστ σε 12 συμμετοχές.

Η απόφαση της διοίκησης να ανανεώσει το συμβόλαιο του Σέα στηρίζεται, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, στην προσφορά του παίκτη τόσο σε επίπεδο απόδοσης όσο και σε ηγετικό-ψυχολογικό πεδίο προς την ομάδα. Η παρουσία του επιθετικού θεωρείται σημαντική για τη συνέχεια της αγωνιστικής προσπάθειας του Νέστου ενόψει της νέας περιόδου.

“Η διοίκηση του Νέστου Χρυσούπολης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αργεντινό επιθετικό Φράνκο Σέα.”

Η ανανέωση επανεπιβεβαιώνει την επιθυμία του συλλόγου για σταθερότητα στο ρόστερ και για διατήρηση παικτών που έχουν ήδη προσφέρει στην ομάδα εντός της τρέχουσας σεζόν. Για τους φιλάθλους της περιοχής, η διατήρηση του κύριου φορ σημαίνει συνέχιση της επιθετικής γραμμής με γνώριμο πρόσωπο και αυξημένες πιθανότητες συνοχής στην επίθεση.

Παίκτης: Φράνκο Σέα (28 ετών, Αργεντινός)

Φράνκο Σέα (28 ετών, Αργεντινός) Στατιστικά στη σεζόν: 12 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ

12 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ Ημερομηνία ανακοίνωσης: 9 Ιουλίου 2026

Ακολουθεί ένας σύντομος πίνακας με τα βασικά στοιχεία της συμμετοχής του παίκτη την τρέχουσα σεζόν:

Παράμετρος Αριθμός Συμμετοχές 12 Γκολ 3 Ασίστ 1

Σε τοπικό επίπεδο, το γεγονός αυτό έχει άμεση σημασία όχι μόνο για την αγωνιστική εικόνα αλλά και για την κίνηση των φιλάθλων στα γήπεδα της περιοχής, την εμπορική δραστηριότητα γύρω από τις ημέρες των αγώνων και την προβολή του συλλόγου στην κοινότητα. Η διατήρηση ενός αναγνωρίσιμου επιθετικού προσφέρει συνέχεια στο σχέδιο της τεχνικής ηγεσίας και δίνει στον κόσμο ένα γνώριμο πρόσωπο για να στηρίξει κατά την προετοιμασία και την έναρξη της νέας σεζόν.

Η διοίκηση εύχεται στον παίκτη «υγεία και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με τα χρώματα του Νέστου», σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ δεν αναφέρθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να περιμένουν νεότερα για το υπόλοιπο ρόστερ και το πρόγραμμα προετοιμασίας, καθώς ο σύλλογος προχωρεί στην στελέχωση και τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.