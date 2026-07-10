Οκτώ συλλήψεις μετά από στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αργολίδα και Κορινθία

Εντατικοί έλεγχοι σε δήμους της Αργολίδας οδήγησαν σε ελέγχους, προσαγωγές και συλλήψεις για κλοπή ρεύματος, παραβάσεις ταυτότητας και άλλες παραβάσεις. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Επιχειρήσεις στα όρια της Αργολίδας — αποτελέσματα και τοπικές συνέπειες

Στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 9ης Ιουλίου 2026, οι Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Κορινθίας έκαναν ελέγχους σε περιοχές της Αργολίδας και της Κορινθίας. Στόχος των επιχειρήσεων ήταν η πρόληψη και η καταστολή εγκληματικών συμπεριφορών, καθώς και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συνολικά, από τις δράσεις προέκυψαν 8 συλλήψεις σε ολόκληρη την περιοχή επέμβασης. Οι έλεγχοι και οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας και σε δήμους της Αργολίδας που πλήττονται από μικρής κλίμακας παραβατικές συμπεριφορές, όπως και σε περιοχές της Κορινθίας.

Αργολίδα : 22 άτομα ελέγχθηκαν, 6 προσήχθησαν και 5 συνελήφθησαν.

: 22 άτομα ελέγχθηκαν, 6 προσήχθησαν και 5 συνελήφθησαν. Κορινθία : 16 άτομα ελέγχθηκαν, 5 προσήχθησαν και 3 συνελήφθησαν.

: 16 άτομα ελέγχθηκαν, 5 προσήχθησαν και 3 συνελήφθησαν. Κύρια αδικήματα σε Αργολίδα: κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας (2), στέρηση δελτίου ταυτότητας (1), παράβαση Υγειονομικού Κανονισμού (1), παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (1).

Κύρια αδικήματα σε Κορινθία: κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας (2) και κλοπή μαζί με στέρηση δελτίου ταυτότητας (1).

Περιοχή Ελεγχθέντες Προσαγωγές Συλλήψεις Αργολίδα 22 6 5 Κορινθία 16 5 3

Στην Αργολίδα, πέρα από τις συλλήψεις, βεβαιώθηκε και μία παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια. Στην Κορινθία καταγράφηκαν τέσσερις παραβάσεις του ΚΟΚ. Οι κατασχέσεις και οι βεβαιώσεις παραβάσεων συνιστούν επιχειρησιακά μέτρα για την αποτροπή επαναλαμβανόμενων παρεκκλίσεων, ειδικά όσον αφορά την παράνομη σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν στους δήμους Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας, περιοχές με αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικές τοπικές ανάγκες αστυνόμευσης. Η επιλογή των σημείων βασίστηκε σε πληροφοριακά στοιχεία και τοπικές συνθήκες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις στοχεύουν τόσο στην καταστολή συγκεκριμένων αδικημάτων όσο και στην αποτροπή μελλοντικών παραβάσεων, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας, δημόσιας τάξης και υγιεινής. Στην πράξη, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής μπορούν να αναμένουν ενίσχυση των περιπολιών και στοχευμένους ελέγχους σε σημεία ευαλωτότητας.

Οι δράσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε περιοχές όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των υπηρεσιών, ώστε να διατηρηθεί η επιχειρησιακή πίεση σε φαινόμενα μικροεγκληματικότητας που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Για τους πολίτες, η συμβουλή παραμένει η γνωστοποίηση ύποπτων περιστατικών στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρέμβαση όπου υπάρχει ανάγκη.