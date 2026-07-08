Ομόφωνη έγκριση για νέο σφαγείο στους Μυτιληνιούς — πρώτο βήμα για τους κτηνοτρόφους

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου έδωσε ομόφωνη έγκριση για τη χωροθέτηση νέας μονάδας σφαγής στη θέση «Κλωνίδι Ζερβού» των Μυτιληνιών, κίνηση που στοχεύει στη μείωση κόστους παραγωγής, τη βελτίωση των υγειονομικών προδιαγραφών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ομόφωνη απόφαση για τη δημιουργία σφαγείου στην Ανατολική Σάμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου ενέκρινε ομόφωνα, κατά τη συνεδρίασή του, την κατ’ αρχήν δημιουργία νέας μονάδας σφαγής στη θέση «Κλωνίδι Ζερβού» της Κοινότητας Μυτιληνιών. Η απόφαση σηματοδοτεί το πρώτο θεσμικό βήμα για ένα έργο που αποτελεί διαρκές αίτημα του τοπικού κτηνοτροφικού κόσμου.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης των ακινήτων και η εξουσιοδότηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να συνεργαστούν με την Περιφέρεια για την προώθηση των απαραίτητων μελετών και διαδικασιών.

Χώρος: θέση «Κλωνίδι Ζερβού», Κοινότητα Μυτιληνιών.

θέση «Κλωνίδι Ζερβού», Κοινότητα Μυτιληνιών. Χρονοδιάγραμμα: έως πέντε έτη για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη δημοτική μελέτη.

έως πέντε έτη για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη δημοτική μελέτη. Δράσεις επόμενης φάσης: μελέτες, αδειοδοτήσεις, και αναγνώριση αγροτικού δρόμου ως δρόμου κοινής χρήσης.

Κατά τη συζήτηση ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, Νίκος Μάρκου, ενημέρωσε ότι ύστερα από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη υπήρξαν επαφές με ιδιοκτήτες της περιοχής οι οποίοι συμφώνησαν να παραχωρήσουν δωρεάν τις εκτάσεις για το έργο. Παράλληλα, εξετάστηκε η καταλληλότητα του χώρου, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν χωροταξικά, περιβαλλοντικά ή δασικά εμπόδια.

Γιατί το έργο είναι κρίσιμο για τη Σάμο

Η έλλειψη σύγχρονου και αδειοδοτημένου σφαγείου αποτελεί χρόνια δυσχέρεια για τους παραγωγούς του νησιού. Επί του παρόντος, πολλοί κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τα ζώα σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα για σφαγή, με αποτέλεσμα:

αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω μεταφοράς,

δημιουργία λειτουργικών και οργανωτικών δυσκολιών για μικρές μονάδες,

κίνδυνοι για την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών προδιαγραφών.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να μειώσει το κόστος μεταφοράς, να διασφαλίσει καλύτερο έλεγχο των υγειονομικών προτύπων και να συμβάλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Επόμενα βήματα και πρακτικές συνέπειες

Με την ομόφωνη απόφαση ολοκληρώθηκε το πρώτο θεσμικό στάδιο. Το επόμενο διάστημα προτεραιότητα θα δοθεί σε:

Στάδιο Αντικείμενο Μελέτες Τεχνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές εκθέσεις Αδειοδοτήσεις Εθνικές και περιφερειακές εγκρίσεις Διοικητικά Αναγνώριση δρόμου και νομική παραχώρηση γης

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Ανατολικής Σάμου, το έργο αποτελεί μια σημαντική προοπτική σταθεροποίησης του κλάδου της κτηνοτροφίας. Ωστόσο, η πραγματική ωφέλεια θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την ορθότητα εκπόνησης των μελετών και από την έκβαση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Η δημοτική αρχή και η Περιφέρεια θα παρακολουθούνται στενά από την τοπική κοινότητα, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν στα επόμενα στάδια θα καθορίσουν το τελικό κόστος, τη χωρική οργάνωση και την περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου.

Η υλοποίηση του σφαγείου αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφίας, εφόσον προχωρήσουν χωρίς εμπόδια οι αναγκαίες μελέτες και διοικητικές ενέργειες.