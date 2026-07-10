Παιδική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος» στο Φρούριο: γιορτή και παιχνίδι για ολόκληρη την οικογένεια

Στις 13 Ιουλίου 2026 το Φρούριο Καβάλας φιλοξενεί την επίσημη θεατρική παράσταση της δημοφιλούς σειράς, με αυθεντικά κοστούμια και παράσταση γεμάτη μουσική, χορό και συμμετοχικό παιχνίδι.

Ένα οικογενειακό ραντεβού στο ιστορικό Φρούριο

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2026 το Φρούριο της Καβάλας θα φιλοξενήσει την επίσημη θεατρική παραγωγή «Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή», μεταφέροντας στη σκηνή τον κόσμο της γνωστής παιδικής σειράς. Η παράσταση έρχεται με τα αυθεντικά κοστούμια από το εξωτερικό και υπόσχεται να προσελκύσει οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς το έργο βασίζεται σε μουσική, χορό, ακροβατικά και διαδραστικά παιχνίδια.

Η επιλογή του Φρουρίου ως χώρου επαυξάνει την τοπική σημασία της εκδήλωσης: ο ανοιχτός, ιστορικός χώρος αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, ενώ οι θεατρικές παραγωγές εκεί συνδέονται άμεσα με την καλοκαιρινή πολιτιστική κίνηση της Καβάλας.

Τι θα δουν τα παιδιά στη σκηνή

Η πλοκή της παράστασης παρουσιάζει μια γιορτή-έκπληξη για τη Ντάσα, όπου η Μάσα και ο Αρκούδος οργανώνουν το πάρτι και μαζί με φίλους όπως τη Ρόζι, τη Σκιουρίνα, τον Λαγό, το Πάντα, τη Σίλλυ και τον Σλάυ στήνουν μια αναζήτηση στο δάσος όταν η τιμώμενη καθυστερεί. Το σενάριο δίνει έμφαση στη συλλογική συμμετοχή και στο παιχνίδι ως πηγή χαράς και δημιουργίας αναμνήσεων.

Ηλικίες: κατάλληλη για προσχολικά και μικρά σχολικής ηλικίας παιδιά.

κατάλληλη για προσχολικά και μικρά σχολικής ηλικίας παιδιά. Στοιχεία παράστασης: μουσική, χορός, ακροβατικά, διαδραστικά παιχνίδια.

μουσική, χορός, ακροβατικά, διαδραστικά παιχνίδια. Κοστούμια: αυθεντικά κοστούμια από παραγωγή του εξωτερικού.

Συντελεστές

Η παράσταση υπογράφεται από καταξιωμένους συνεργάτες του θεάτρου, με ρόλους-κλειδιά που αναφέρονται στους τίτλους του έργου. Παρατίθεται πίνακας με τους βασικούς συντελεστές όπως ανακοινώθηκαν:

Ρόλος Όνομα Σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα Κείμενο Χάρης Χιώτης, Αγνή Χιώτη Μουσική Γιώργος Κωστογιώργης Σκηνογραφία Ντίνα Ζαφειρίου, Kolossaion Productions Ενδυματολογία Σωτήρης Καραθανάσης

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Για την τοπική κοινότητα η παράσταση αποτελεί ευκαιρία πολιτιστικής ψυχαγωγίας που ενισχύει την κίνηση στο ιστορικό κέντρο και τις επιχειρήσεις γύρω από το Φρούριο το βράδυ. Οι οικογένειες που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν πρέπει να λάβουν υπόψη την προσβασιμότητα του χώρου και την ενδεχόμενη ανάγκη για έγκαιρη άφιξη, ειδικά σε περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας τουριστών.

Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας και εστιάζει στη συλλογική συμμετοχή· πρόκειται για μια παραγωγή που δίνει έμφαση στο παιχνίδι «από όλους για όλους», όπως αναφέρεται στην παρουσίαση.

Η τοπική πολιτιστική ατζέντα της Καβάλας ενισχύεται με τέτοιες διοργανώσεις, που συνδυάζουν γνωστά brands παιδικής ψυχαγωγίας με παραγωγές θεατρικών ομάδων και επαγγελματιών του χώρου.