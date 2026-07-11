Πανήγυρις της Παναγίας Τριχερούσης στη Νέα Κίο: πρόγραμμα εορτασμών και λιτανεία

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τιμάται στη Νέα Κίο η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας «Τριχερούσης - Κουκουζέλισσας». Το αναλυτικό πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών και η πρόσκληση προς τους πιστούς.

Τοπική πανήγυρις με ρίζες από την Κίο της Μικράς Ασίας

Στη Νέα Κίο της Αργολίδας ανακοινώθηκε ο εορτασμός της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της λεγόμενης Τριχερούσης, με αφορμή την εορτή της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Στο ναό της κοινότητας φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, γνωστή και ως "Τριχερούσης - Κουκουζέλισσας", προερχόμενη από την Κίο της Μικράς Ασίας, η οποία θα τιμηθεί με ιερές ακολουθίες και λιτανεία.

"Τριχερούσης - Κουκουζέλισσας"

Οι λειτουργικές εκδηλώσεις απευθύνονται στους ευσεβείς χριστιανούς της περιοχής και τους επισκέπτες. Η τοπική ενορία καλεί το κοινό να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες για να λάβει την χάρη και την ευλογία της Παναγίας. Η διοργάνωση ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα με εσπερινό, όρθρο, θεία λειτουργία και παρακλήσεις.

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων και των προσκυνητών παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τις ώρες και τις κύριες ακολουθίες ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός της παρουσίας στην πανήγυρη:

Ημέρα Ώρα Ακολουθία Κυριακή 12 Ιουλίου 20:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία, Θείο Κήρυγμα και Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος Δευτέρα 13 Ιουλίου 07:00 Πανηγυρικός Όρθρος και Θεία Λειτουργία με Θείο Κήρυγμα Δευτέρα 13 Ιουλίου 19:00 Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Η λιτανεία της εικόνας, που θα πραγματοποιηθεί μετά τον εσπερινό της Κυριακής, αποτελεί παραδοσιακό στοιχείο της τοπικής θρησκευτικής ζωής και συχνά συγκεντρώνει πολλούς πιστούς από την ευρύτερη περιοχή. Για τους κατοίκους της Νέας Κίου και τους γειτονικούς οικισμούς, η πανήγυρις έχει αξία τόσο πνευματική όσο και κοινωνική, καθώς λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και κοινής θρησκευτικής έκφρασης.

Η εικόνα έχει προέλευση από την Κίο της Μικράς Ασίας και θεωρείται θαυματουργή.

Η λιτανεία θα γίνει μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της Κυριακής.

Οι ακολουθίες της Δευτέρας περιλαμβάνουν όρθρο, θεία λειτουργία και παράκληση το απόγευμα.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι οι συμμετέχοντες προσέρχονται στις ιερές ακολουθίες για να λάβουν την ευλογία της Παναγίας. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αργολίδας, η πανήγυρις αποτελεί μια ευκαιρία να τιμηθεί η τοπική θρησκευτική παράδοση και να αναζωπυρωθούν δεσμοί κοινότητας.

Επισημάνσεις για τους κατοίκους: Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στις ανακοινωθείσες ώρες, ώστε να αποφευχθούν συνωστισμοί και να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των ακολουθιών. Οι ιεροί χώροι παραμένουν ανοιχτοί για όσους επιθυμούν να προσκυνήσουν και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.