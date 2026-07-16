Πάσοκ: ολοκληρωμένο σχέδιο για δημόσια παιδεία με έμφαση σε πανεπιστήμιο, ΕΕΚ και νέο Λύκειο

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ολοκληρωμένες δεσμεύσεις για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, βιώσιμη Επαγγελματική Εκπαίδευση και ανασχεδιασμό του Λυκείου, παράλληλα με κριτική στην κυβέρνηση για περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες ένα συνολικό πακέτο δεσμεύσεων για την δημόσια παιδεία, που καλύπτει από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο και την επαγγελματική κατάρτιση. Στην παρουσίαση της πολιτικής για την Παιδεία, ο πρόεδρος του κόμματος έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των δομών, στη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης και στην «απελευθέρωση» των δυνατοτήτων των δημοσίων ιδρυμάτων.

Κύριοι άξονες του προγράμματος

Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση και σύγχρονες υποδομές.

με επαρκή χρηματοδότηση και σύγχρονες υποδομές. Αξιολόγηση και λογοδοσία σε συνδυασμό με πραγματικό αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.

σε συνδυασμό με των ΑΕΙ. Σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία, την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη .

. Φοιτητική μέριμνα : στέγαση, σίτιση και άλλα μέτρα υποστήριξης.

: στέγαση, σίτιση και άλλα μέτρα υποστήριξης. Δημιουργία σταθερού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης με συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, σύγχρονα εργαστήρια και ποιοτική, αμειβόμενη μαθητεία.

με συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, σύγχρονα εργαστήρια και ποιοτική, αμειβόμενη μαθητεία. Αναδιαμόρφωση του Λυκείου με στόχο την ενίσχυση της γενικής παιδείας, της κριτικής σκέψης και την εισαγωγή ενός αξιόπιστου Εθνικού Απολυτηρίου.

Στον πυρήνα των προτάσεων βρίσκεται η αρχή ότι το κράτος πρέπει να καθορίζει κανόνες και να εγγυάται ποιότητα και ισότητα, αλλά να επιτρέπει στα πανεπιστήμια να προσδιορίζουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ και τις συνεργασίες τους. Η προσέγγιση περιλαμβάνει επίσης έμφαση στη στελέχωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Μέριμνα για εκπαιδευτικούς και τοπικές ανάγκες

Μεταξύ των συγκεκριμένων μέτρων που αναφέρθηκαν είναι η μισθολογική και θεσμική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και η παροχή μέτρων στήριξης, όπως στεγαστική βοήθεια, για όσους υπηρετούν σε νησιωτικές, τουριστικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες στην τάξη και να ενισχυθεί η σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού στις πιο ευαίσθητες περιοχές.

Κριτική στην κυβέρνηση για την ακεραιότητα των εξετάσεων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη υπόθεση σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλή υπηρεσιακή αστοχία, καθώς θίγει την ισονομία των υποψηφίων. Η αναφορά αυτή τοποθετεί στο επίκεντρο την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια στις διαδικασίες των Πανελλαδικών.

«Μου προκαλεί εντύπωση να μιλούν για παραπληροφόρηση οι πρωτεργάτες των fake news!»

Η αναφορά στην παραπληροφόρηση συνδέθηκε με την ευρύτερη επιδίωξη του κόμματος για ένα Λύκειο που θα προάγει την κριτική σκέψη και την ανθετικότητα των μαθητών στην εποχή της παραπληροφόρησης.

Τομέας Κύριες δεσμεύσεις Πανεπιστήμιο Χρηματοδότηση, υποδομές, αξιολόγηση, αυτοδιοίκητο Έρευνα Σύνδεση με καινοτομία και περιφερειακή παραγωγή ΕΕΚ Σταθερό πλαίσιο, αμειβόμενη μαθητεία, γρήγορες πιστοποιήσεις Λύκειο Νέο περιεχόμενο, κριτική σκέψη, Εθνικό Απολυτήριο

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να καλύψουν τόσο τις δομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών και φοιτητών. Το επόμενο βήμα για τους πολίτες θα είναι να παρακολουθήσουν πώς αυτές οι δεσμεύσεις θα μεταφραστούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της προόδου.