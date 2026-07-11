Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος: επίσκεψη στον Άγιο Μηνά και στη Μητρόπολη της Κρήτης

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος επισκέφτηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενημερώθηκε για τις εργασίες αποκατάστασης και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τον Πατριάρχη Νικόλαο ΣΤ΄.

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής του Ηρακλείου

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος βρέθηκε στο Ηράκλειο, όπου επισκέφθηκε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά και τα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην επίσκεψη τον συνόδευσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Κατά την παραμονή του ο Πατριάρχης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης του ναού, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρόοδο των παρεμβάσεων και επιβραβεύοντας όσους συμβάλλουν στην προστασία του ιστορικού μνημείου. Η συντήρηση του καθεδρικού αποτελεί ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινότητα, καθώς επηρεάζει τόσο την ποιμαντική ζωή όσο και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Στον Παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τον μακαριστό προκατόχο του Πατριάρχη, Πατριάρχη Νικόλαο ΣΤ΄, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την κοίμησή του. Η πράξη αυτή τόνισε τη συνέχεια των δεσμών μεταξύ των δύο θρόνων και την αναφορά στην ιστορική μνήμη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπου ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη φιλοξενία και αναγνώρισε το ποιμαντικό, πνευματικό και κοινωνικό έργο που επιτελείται στο νησί. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε τη μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και την αλληλεγγύη της Εκκλησίας της Κρήτης στο ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου στην Αφρική.

Ημερομηνία επίσκεψης: 10 Ιουλίου 2026

10 Ιουλίου 2026 Κύριοι χώροι: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Μηνά, Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, Μέγαρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Μηνά, Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, Μέγαρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Κύριοι συμμετέχοντες: Πατριάρχης Θεόδωρος, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος

Θέμα Σημείο Ενημέρωση για εργασίες Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ναού Τελετή Επιμνημόσυνη δέηση για Πατριάρχη Νικόλαο ΣΤ΄ Συναντήσεις Μέγαρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Για τους κατοίκους του Ηρακλείου και τους επισκέπτες, η επίσκεψη του Πατριάρχη έχει πρακτικές συνέπειες: η έμφαση στην αποκατάσταση του Αγίου Μηνά μπορεί να επιταχύνει τις εργασίες συντήρησης και να ενισχύσει πρωτοβουλίες προβολής της θρησκευτικής κληρονομιάς της πόλης. Επίσης, η επιβεβαίωση στενών δεσμών με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ενισχύει τη διεθνή διάσταση της εκκλησιαστικής παρουσίας της Κρήτης.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα και ανταλλαγή ευχαριστιών, γεγονός που καταδεικνύει τη διαχρονική σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.