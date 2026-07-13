Πλήθος στην Καλαμπάκα για την προβολή «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό»

Με μεγάλη ανταπόκριση του κοινού προβαλλόταν στην Καλαμπάκα η τηλεταινία για τον Άγιο Παΐσιο, σε εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων στον Πολιτιστικό Χώρο του πρώην ΚΕΓΕ.

Ισχυρό το ενδιαφέρον του κοινού για παραγωγές με θρησκευτικό και ιστορικό περιεχόμενο

Το βράδυ της Κυριακής στον Πολιτιστικό Χώρο του πρώην ΚΕΓΕ στην Καλαμπάκα πραγματοποιήθηκε προβολή της τηλεταινίας «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό», σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Η προσέλευση του κοινού κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και αντανακλά το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για παραγωγές με πνευματικό και ιστορικό περιεχόμενο.

Η επιλογή του χώρου, που έχει φιλοξενήσει και πρόσφατα την προβολή της ταινίας «Καποδίστριας», δείχνει προσπάθεια συνέχισης πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η εκδήλωση αποτέλεσε συνέχεια της απήχησης που γνώρισαν οι αντίστοιχες παραγωγές, προσελκύοντας διαφορετικές ηλικιακές ομάδες από την Καλαμπάκα και την ευρύτερη περιοχή.

Η προβολή επικεντρώθηκε στη ζωή και το πνευματικό έργο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, μορφή που έχει ευρεία αναγνώριση στην Ορθοδοξία και ιδιαίτερη απήχηση στον τοπικό θρησκευτικό κόσμο. Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος.

«όπως τόνισε και στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος.»

Η διοργάνωση λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος δημόσιας συνάθροισης, όπου συζητιούνται και προβάλλονται θέματα τοπικού ενδιαφέροντος — από την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά έως τον σύγχρονο θρησκευτικό λόγο. Η συμμετοχή των δημοτών δείχνει την ανάγκη για περισσότερες ανάλογες δράσεις που συνδυάζουν προβολή οπτικοακουστικού υλικού και δημόσιο διάλογο.

Σημαντικές παραμέτρους για τους κατοίκους της Καλαμπάκας αποτελούν η προσβασιμότητα των εκδηλώσεων και η συνέχιση του προγράμματος στον ίδιο χώρο. Οι τοπικοί φορείς και η Μητρόπολη φαίνεται να αξιοποιούν τον Πολιτιστικό Χώρο ως μόνιμο τόπο συνάντησης για ανάλογες πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης.

Οργανωτής: Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων

Χώρος: Πολιτιστικός Χώρος πρώην ΚΕΓΕ, Καλαμπάκα

Παραγωγή: Τηλεταινία «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό»

Η επιτυχία της προβολής επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για δράσεις που συνδέουν την τοπική ταυτότητα με ευρύτερα πολιτιστικά και θρησκευτικά θέματα. Για την τοπική κοινωνία, τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν τη δημόσια συνοχή και προσφέρουν ευκαιρίες ενημέρωσης και συλλογικής εμπειρίας.

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Η τοπική κοινότητα αναμένει τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών, που φέρνουν στην Καλαμπάκα πολιτιστικές παραγωγές με ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο. Η επιτυχία αυτής της προβολής είναι δείκτης της δυναμικής που υπάρχει για περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου και συνεργασιών μεταξύ της Μητρόπολης και πολιτιστικών φορέων της περιοχής.