Πράσινο φως για την ανάπλαση των Νεωρίων: σχεδιασμός και 18 εκατ. ευρώ για το παραλιακό μέτωπο

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη για τα Νεώρια, ανοίγοντας τον δρόμο σε παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται και θα αναδιαμορφώσουν το ιστορικό παραλιακό μέτωπο εντός των ενετικών τειχών.

Έγκριση και έναρξη υλοποίησης

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε πρόσφατα την έγκρισή του στη μελέτη ανάπλασης για το σύνολο των Νεωρίων στο Ηράκλειο, ένα βήμα που φέρνει το έργο πιο κοντά στην εφαρμογή. Η απόφαση αφορά τη συνολική μελέτη της περιοχής και αφορά τόσο στην ανάδειξη των μνημείων όσο και στη δημιουργία νέων δημόσιων χώρων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πακέτο παρεμβάσεων διαθέτει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και το συνολικό κόστος του προσεγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι καθοριστική για τη διαδικασία προώθησης των συμβάσεων και των εργασιών.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Ανάπλαση του συνόλου των Νεωρίων , με στόχο την ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

, με στόχο την ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Αναπλάσεις σε σημεία του παραλιακού μετώπου, μεταξύ αυτών η πλατεία 18 Άγγλων .

. Στερέωση του παράκτιου τείχους στην περιοχή του Μπεντενάκι , έργο που έχει ήδη προχωρήσει σε συμβασιοποίηση.

, έργο που έχει ήδη προχωρήσει σε συμβασιοποίηση. Προτεινόμενες παρεμβάσεις στον κόλπο του Δερματά, με τη δημιουργία δύο αστικών παραλιών — για την οποία υπάρχει πρόταση χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στοιχείο Κατάσταση Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος 18 εκατ. € Έγκριση μελέτης Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο — Εγκεκριμένη Συμβασιοποιημένα έργα Στερέωση τείχους στο Μπεντενάκι

Συντονισμός φορέων και επόμενα βήματα

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και στη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού. Με την τρέχουσα συγκρότηση χρηματοδότησης και την έγκριση των μελετών, αναμένεται να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και οι συμβάσεις υλοποίησης.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης, οι εργολαβίες θα σηματοδοτήσουν παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία του παραλιακού μετώπου: βελτιωμένα πεζοδρόμια, νέοι κοινόχρηστοι χώροι, αναβαθμισμένη προβολή των μνημείων και πιθανές αλλαγές στη διαχείριση της παραλιακής κίνησης κατά τη διάρκεια των έργων.

Σημειώσεις για την τοπική κοινότητα

Η υλοποίηση των έργων θα απαιτήσει συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κυκλοφορία και την πρόσβαση στην παραλία.

Κατά την περίοδο των εργασιών είναι πιθανές προσωρινές διακοπές σε τμήματα της παραλιακής λειτουργίας και παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο.

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν αναλυτικά για χρονοδιαγράμματα και οριοθετήσεις ζωνών έργων.

Η έγκριση της μελέτης για τα Νεώρια αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την ανάπλαση του ιστορικού παράκτιου μετώπου του Ηρακλείου. Η επόμενη φάση θα αφορά την ωρίμανση των έργων, τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και την έναρξη εργολαβιών, με στόχο να συνδυαστεί η προστασία των μνημείων με τη βελτίωση των δημόσιων χώρων για κατοίκους και επισκέπτες.