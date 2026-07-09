Προειδοποίηση για πιθανό «σκληρό» χειμώνα 2026‑2027 στην Ευρώπη — πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Νέες εποχικές ενδείξεις δείχνουν προς αποδυνάμωση του Πολικού Στροβίλου και ενίσχυση του El Niño, παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα ψυχρών εισβολών στην Ευρώπη. Η επίπτωση στην Ελλάδα εξαρτάται από τη διάταξη των ατμοσφαιρικών μπλοκαρισμάτων.

Κύρια ευρωπαική τάση και η πιθανή επίπτωση στη χώρα

Νεότερες εποχικές εκτιμήσεις δείχνουν πιθανή αποδυνάμωση του Πολικού Στροβίλου κατά τον χειμώνα 2026‑2027, μια εξέλιξη που αυξάνει την πιθανότητα εναλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και κατ' επέκταση την εμφάνιση πιο συχνών ή ισχυρότερων ψυχρών εισβολών σε τμήματα της Ευρώπης. Σημαντικός συντελεστής σε αυτό το σενάριο είναι η ταχεία ενίσχυση του φαινομένου El Niño στον τροπικό Ειρηνικό, με ανωμαλίες της θερμοκρασίας της επιφάνειας θάλασσας που εκτιμάται ότι ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα +4°C.

"Super El Niño"

Η άνοδος αυτή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας τροποποιεί μεγάλες κλίμακας ροές στον Βόρειο Ειρηνικό, ευνοώντας την εκτόνωση ατμοσφαιρικών κυμάτων προς τη στρατόσφαιρα. Τα κύματα αυτά μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές που εξασθενούν τον Πολικό Στρόβιλο και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε αιφνίδιες στρατοσφαιρικές θερμάνσεις (SSW), φαινόμενο που ιστορικά έχει προηγηθεί σημαντικών ψυχρών επεισοδίων στην Ευρώπη.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η επίδραση στη χώρα μας δεν είναι αυτόματη. Η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης και μεσόγειας διάταξης, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη γενική ροή του αέρα και τη δημιουργία ατμοσφαιρικών μπλοκαρισμάτων στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Όπως σημειώνουν οι αναλύσεις, ακόμη και με έναν πιο αδύναμο Πολικό Στρόβιλο, η πιθανότητα ψυχρών εισβολών στην Ελλάδα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διάταξη των συστημάτων πίεσης που θα σχηματιστούν το διάστημα εκείνο.

Περιοχές με αυξημένη έκθεση και στοιχεία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα συμπεράσματα για την ήπειρο, περιοχές που έχουν αυξημένες πιθανότητες για έντονα κύματα ψύχους και χιονοπτώσεις είναι:

Ηνωμένο Βασίλειο

Σκανδιναβία

Κεντρική Ευρώπη

Για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις θα είναι περισσότερο τοπικού χαρακτήρα και εξαρτημένες από συνολικές ατμοσφαιρικές συνθήκες παρά από μία μονοσήμαντη μεταβολή του Πολικού Στροβίλου.

Παράγοντας Αντιστοιχία / Επίδραση El Niño Ενίσχυση, πιθανώς έως και +4°C στις SST Πολικός Στρόβιλος Πιθανή αποδυνάμωση — αύξηση αστάθειας Σημαντική συνέπεια Μεγαλύτερη πιθανότητα ψυχρών εισβολών σε τμήματα Ευρώπης

Συνέπειες και μέτρα ετοιμότητας

Αν το σενάριο ενισχυθεί, οι επιπτώσεις μπορεί να αφορούν μεταβολές στην ενεργειακή ζήτηση, αναπροσαρμογές στην αγροτική παραγωγή και ενδεχόμενα προβλήματα σε μεταφορές στις πιο ευάλωτες περιοχές. Συνιστώνται τα εξής λειτουργικά μέτρα ετοιμότητας:

Παρακολούθηση των εποχικών αναλύσεων και των προειδοποιήσεων των μετεωρολογικών υπηρεσιών.

Σχεδιασμός ενεργειακής εφεδρείας σε επίπεδο διακρατικό και τοπικό, ιδιαίτερα για θέρμανση και κρίσιμες υποδομές.

Έλεγχος και ενίσχυση μηχανισμών υποστήριξης ευάλωτων ομάδων κατά την περίοδο ψύχους.

Επισημαίνεται ότι οι εποχικές προβλέψεις ενδέχεται να αναθεωρηθούν το προσεχές διάστημα. Η τελική εκτίμηση για το πώς θα αποτυπωθούν οι παραπάνω διεργασίες στο ελληνικό έδαφος θα γίνει πιο σαφής όταν διαμορφωθούν οι μεσοπρόθεσμες διατάξεις της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις των μετεωρολογικών φορέων και θα ενημερώσουμε έγκαιρα για όποιες αλλαγές στις εκτιμήσεις.