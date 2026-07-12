Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στο Άργος

Ανατράπηκε η πορεία της υπόθεσης μετά τις πολύωρες απολογίες στο Ναύπλιο: οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος με βαριά εγκεφαλική βλάβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Νέα νομική εξέλιξη και κρίσιμη κατάσταση θύματος

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στο Άργος τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στις φυλακές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η καταδίωξη διήρκεσε περίπου 35 λεπτά και το όχημα πέρασε από περιοχές του Άργους όπως η Πυργέλλα, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθαίικα, το Μοναστηράκι και ο Ίναχος, για να καταλήξει τελικά στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ LIDL.

Η ιατρική εικόνα του τραυματία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαριά. Οι θεράποντες ιατροί έχουν προγραμματίσει ειδικές εξετάσεις που θα κρίνουν αν έχει επέλθει εγκεφαλικός θάνατος. Η συνήγορος της μητέρας του έχει αναφέρει ιατρικά ευρήματα που δείχνουν εκτεταμένες βλάβες από τη σφαίρα.

«Το ιατρικό πιστοποιητικό καταγράφει ιδιαίτερα βαριά εγκεφαλική κάκωση.»

Από την πρώτη στιγμή η υπόθεση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση και δημόσιο ενδιαφέρον στην Αργολίδα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και για τα κίνητρα της αστυνομικής επέμβασης, ενώ η νομική διαδικασία που ακολουθείται θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για τους εμπλεκόμενους.

Ημερομηνία περιστατικού: 8 Ιουλίου

8 Ιουλίου Διάρκεια καταδίωξης: περίπου 35 λεπτά

περίπου 35 λεπτά Τόπος νοσηλείας θύματος: ΜΕΘ, Νοσοκομείο ΚΑΤ

ΜΕΘ, Νοσοκομείο ΚΑΤ Κατηγορίες κατά αστυνομικών: απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, παραβάσεις όπλων

Για τους κατοίκους του Άργους και τις γύρω περιοχές, η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια και τις συνθήκες διεξαγωγής αστυνομικών επιχειρήσεων εντός αστικού περιβάλλοντος. Τοπικοί φορείς και κάτοικοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, ζητώντας πλήρη διερεύνηση και διαφάνεια. Η δικογραφία και τα στοιχεία από τις αρχές αναμένεται να δημοσιοποιηθούν προς ενημέρωση του κοινού καθώς προχωρά η ανάκριση και το δικαστικό στάδιο.

Σημείο Πληροφορία Κατήγορία Απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις όπλων Κατάσταση θύματος Διασωληνωμένος, βαριά εγκεφαλική βλάβη Εξελίξεις Προφυλάκιση δύο αστυνομικών

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και η τοπική κοινωνία αναμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα καθορίσουν την τύχη του τραυματία.