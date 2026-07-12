Προγαμιαία συμβουλευτική: καθολική εφαρμογή και πρώτα αποτελέσματα στην προστασία της αναπαραγωγικής υγείας

Η τοπική εφαρμογή προγραμμάτων προγαμιαίας συμβουλευτικής και υγειονομικών ελέγχων έχει επεκταθεί σε όλη την επαρχία, με έμφαση στους νέους και στις απομακρυσμένες περιοχές. Οι πρώτες αξιολογήσεις δείχνουν έγκαιρη ανίχνευση γενετικών και λοιμώδών νόσων και μείωση κινδύνων για μελλοντικές γενιές.

Επέκταση υπηρεσιών προληπτικής αναπαραγωγικής φροντίδας

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν αναβαθμίσει τις παρεμβάσεις πληθυσμιακής πολιτικής, μετατοπίζοντας το βάρος από παραδοσιακό οικογενειακό προγραμματισμό σε ευρύτερα μέτρα προαγωγής της ποιότητας του πληθυσμού. Κεντρικό στοιχείο αυτής της μεταβολής είναι η συστηματική παροχή προγαμιαίας συμβουλευτικής και διαγνωστικών ελέγχων σε ζευγάρια που προετοιμάζονται για γάμο, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις δυσπρόσιτες περιοχές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι αρχές δηλώνουν ότι το 100% των κοινοτήτων και των περιφερειών στην επαρχία έχουν πλέον εφαρμόσει προγαμιαία συμβουλευτική και υγειονομικούς ελέγχους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το 44,6% των νέων ανδρών και γυναικών έλαβαν τις εν λόγω υπηρεσίες.

Τι ελέγχεται και γιατί

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τόσο συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία όσο και βασικές ιατρικές εξετάσεις. Στα πιο συχνά τεστ αναφέρονται:

γενική αίματος και γλυκόζη αίματος

έλεγχος για ηπατίτιδα Β και HIV

συνεστιασμένη ανίχνευση θαλασσαιμίας και άλλων γενετικών παραγόντων κινδύνου

Η έγκαιρη ανίχνευση επιτρέπει συμβουλευτική, κατάλληλη παρακολούθηση και όπου χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση, μειώνοντας πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του ζευγαριού και των επόμενων γενεών.

Ειδική έμφαση στις ορεινές και μειονοτικές κοινότητες

Σε περιοχές με δυσχερείς μεταφορές και υψηλή αναλογία εθνοτικών μειονοτήτων, όπου διατηρούνται πρακτικές όπως οι παιδικοί ή πρόωροι γάμοι, οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν δώσει προτεραιότητα στην παροχή συμβουλευτικής και εξετάσεων. Στους δημοτικούς σταθμούς υγείας των ορεινών περιοχών οι ενδιαφερόμενοι ζητούν ολοένα και περισσότερο πληροφορίες για:

προετοιμασία για ασφαλή γονική μέριμνα

οικογενειακό προγραμματισμό και διατροφική καθοδήγηση

υγιείς τρόπους ζωής προ- και μεταγόνιμης φάσης

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

Η συστηματική εφαρμογή της προγαμιαίας συμβουλευτικής φαίνεται να έχει ήδη οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση «περιπτώσεων γενετικών ασθενειών, λοιμώξεων και προβλημάτων αναπαραγωγικής υγείας», όπως αναφέρεται στα πρωτογενή στοιχεία. Αυτές οι ανιχνεύσεις επιτρέπουν παρέμβαση πριν από την τεκνοποίηση, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου για τα ζευγάρια και τα μελλοντικά παιδιά.

Δείκτης Τιμή Κοινοτικές/περιφερειακές εφαρμογές 100% Νέοι που έλαβαν προγαμιαία συμβουλευτική (α΄ εξάμηνο 2026) 44,6%

Η επέκταση των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας αποτελεί θετικό βήμα, αλλά τα ποσοστά κάλυψης μεταξύ των νέων δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο αύξησης της προσβασιμότητας και της ενημέρωσης, ειδικά σε ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση.

Η προώθηση της προγαμιαίας υγειονομικής φροντίδας συνιστά ένα μέτρο με δυνητικά πολλαπλά οφέλη για τη δημόσια υγεία: πρόληψη γενετικών και λοιμωδών νοσημάτων, μείωση επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και βελτίωση της προετοιμασίας των μελλοντικών γονέων. Η διασύνδεση της υγειονομικής παρέμβασης με εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών σε βάθος χρόνου.