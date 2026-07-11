Προκλήσεις του Κτηματολογίου στην Ηλεία: εντοπισμένα προβλήματα και δρόμος για λύσεις

Συζήτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας με τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ.Α. για τα τοπικά ζητήματα κτηματογράφησης και την ανάγκη συνεργασίας φορέων και επιστημονικών κλάδων.

Σημεία προβληματισμού και προτάσεις από την ενημερωτική εκδήλωση

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε πρόσφατα ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζώης Σταυρόπουλος, εστίασε στις δυσκολίες που εξακολουθούν να εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στην περιοχή. Στόχος της επίσκεψης ήταν η καταγραφή των τοπικών προβλημάτων προκειμένου να αναζητηθούν κοινές και ειδικές λύσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς κλάδους.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Σταυρόπουλος τόνισε ότι μεγάλο μέρος των ζητημάτων είναι οριζόντιου χαρακτήρα για την περιφέρεια, ενώ παράλληλα κάθε νομός παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως σε πολεοδομικά θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή του κτηματολογίου σε τοπικό επίπεδο.

«Υπάρχουν προβλήματα και για την Ηλεία, ορισμένα εκ των οποίων ήδη έχουμε εντοπίσει.»

Αναφερόμενος στην πορεία των μεταρρυθμίσεων, επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα σε νομοθετικό και ψηφιακό επίπεδο, με νομοσχέδια που αντιμετώπισαν χρόνια προβλήματα των υπηρεσιών, των πολιτών και των επαγγελματιών. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι ορισμένα θέματα απαιτούν πανελλαδικές παρεμβάσεις και ενοποίηση κανόνων, ώστε η εφαρμογή τους να είναι ομοιογενής σε όλες τις περιοχές.

Τι σημαίνουν αυτά για τους κατοίκους της Ηλείας

Για τους ιδιοκτήτες και τους επαγγελματίες της περιοχής, η σωστή καταγραφή και η επίλυση των προβλημάτων του κτηματολογίου επηρεάζει τις μεταβιβάσεις, τις οικοδομικές διαδικασίες και την ασφάλεια τίτλων ιδιοκτησίας. Η παρουσία εκπροσώπου του Δ.Σ.Α. και η καταγραφή των τοπικών ιδιαιτεροτήτων αποτελούν το πρώτο βήμα για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα μειώσουν γραφειοκρατικά εμπόδια και νομικές αμφιβολίες.

Καταγραφή προβλημάτων: συλλογή τοπικών θεμάτων που χρήζουν διευκρινίσεων ή νομοθετικής παρέμβασης.

συλλογή τοπικών θεμάτων που χρήζουν διευκρινίσεων ή νομοθετικής παρέμβασης. Συντονισμός φορέων: συνεργασία Δικηγορικών Συλλόγων, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημόνων.

συνεργασία Δικηγορικών Συλλόγων, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημόνων. Νομοθετικές κινήσεις: εφαρμογή νέων κανόνων και ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Συνοπτικός χρονολόγος μεταβολών

Περίοδος Χαρακτηριστικό 2019 Αρχικές νομοθετικές παρεμβάσεις για κτηματολογικά προβλήματα 2023 και μετά Ενισχυμένη νομοθέτηση και ψηφιακές αλλαγές που επιτάχυναν διαδικασίες

Στην εκδήλωση επισημάνθηκε ακόμα ότι, ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα, παραμένουν εκκρεμότητες που χρειάζονται συντονισμένη αντιμετώπιση. Η προσέγγιση που προτείνεται περιλαμβάνει τόσο πανελλαδικές λύσεις για οριζόντια ζητήματα όσο και ειδικές λύσεις για τα τοπικά πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα της Ηλείας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν συναντήσεις μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, εκπροσώπων του Δ.Σ.Α. και τοπικών φορέων για να προσδιοριστούν συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των προτάσεων. Για τους κατοίκους της Ηλείας, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανή μείωση των εκκρεμοτήτων στις μεταβιβάσεις και μεγαλύτερη σαφήνεια σε θέματα τίτλων ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις θα μεταφραστούν σε εφαρμοστικά μέτρα.

Η τοπική δημοσιογραφική κάλυψη θα παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις ώστε να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις αλλαγές που θα επηρεάσουν υπηρεσίες και πολίτες στην Ηλεία.