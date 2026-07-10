Προσωρινός αποκλεισμός λωρίδων στην εθνική Αλεξάνδρειας–Βέροιας έως 24/7 για εργασίες συντήρησης

Από 13 έως 24 Ιουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, θα γίνεται εναλλάξ κυκλοφορία σε τμήμα της εθνικής Αλεξάνδρειας–Βέροιας λόγω συντηρήσεων. Οι οδηγοί καλούνται σε προσοχή και προγραμματισμό ταξιδιών.

Προσωρινές ρυθμίσεις και οδηγίες για τους οδηγούς

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή σειρά προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αλεξάνδρειας–Βέροιας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (εκτός Σαββατοκύριακου και επίσημων αργιών). Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και αποφασίστηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας.

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Στα πρακτικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 07:30 έως τη δύση του ηλίου, θα εφαρμόζεται αποκλεισμός εναλλάξ του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος κυκλοφορίας. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται με διαδοχική εναλλαγή από το εναπομένον ελεύθερο ρεύμα, στο τμήμα που εκτελούνται οι εργασίες.

Το επηρεαζόμενο τμήμα ξεκινά από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας (κοντά στο Κέντρο Υγείας, 50ο χλμ) και φτάνει έως την έξοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβασίλων προς το Δ.Δ. Σταυρού (61ο χλμ), περιλαμβάνοντας την Ανατολική Παράκαμψη της Βέροιας και τα όρια με τον Νομό Κοζάνης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι οδηγοί

Προγραμματίστε τις μετακινήσεις σας εκτός των ωρών εργασιών όπου είναι δυνατόν.

Σεβαστείτε τη ρυθμιστική σήμανση και τις υποδείξεις των συνεργείων και της τροχαίας.

Προσοχή σε πιθανές καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο/έξοδο των πόλεων.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας τονίζει ότι η σωστή οδηγική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι κρίσιμες για την αποφυγή τροχαίων. Οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας του δρόμου, ωστόσο κατά το διάστημα των παρεμβάσεων αναμένονται περιοδικές αναταράξεις στη ροή της κυκλοφορίας.

Ημερομηνία Ώρες Τμήμα 13/7/2026 – 24/7/2026 07:30 – δύση (εργάσιμες ημέρες) Εξ. Αλεξάνδρειας (50χλμ) – Εξ. Καβασίλων (61χλμ)

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες οδικής συντήρησης καλούνται να ενημερώνουν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα. Για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, τις επιχειρήσεις μεταφορών και τα αστικά δρομολόγια, συνιστάται στενός συντονισμός και έλεγχος των δρομολογίων. Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή προσωρινές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.