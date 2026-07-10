Σαλαμίνα: Εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών στο Δημαρχείο

Το Allwyn Care διοργανώνει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών το Σάββατο 11 Ιουλίου (10:00-14:00) σε συνεργασία με Bloode, Choose Life, Δήμο Σαλαμίνας και Νοσοκομείο Μεταξά.

Μια πράξη που μπορεί να σώσει ζωές στην καρδιά της πόλης

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, η Σαλαμίνα φιλοξενεί στο Δημαρχείο (Αίθουσα Μπόγρη) μια οργανωμένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το πρόγραμμα Allwyn Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode, Choose Life, τον Δήμο Σαλαμίνας και το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε κατοίκους της Σαλαμίνας που μπορούν με λίγα λεπτά από το χρόνο τους να στηρίξουν συνανθρώπους σε ανάγκη: η αιμοδοσία διαρκεί συνήθως 15–20 λεπτά και μπορεί να καλύψει ανάγκες έως και τριών ασθενών, ενώ η εγγραφή ως δότης μυελού των οστών απαιτεί μόνο ένα δείγμα σάλιου με μπατονέτα.

Η δράση γίνεται στην Αίθουσα Μπόγρη του Δημαρχείου Σαλαμίνας.

Ώρες: 10:00–14:00 , Σάββατο 11 Ιουλίου.

, Σάββατο 11 Ιουλίου. Συνεργαζόμενοι φορείς: Allwyn Care, Bloode, Choose Life, Δήμος Σαλαμίνας, Νοσοκομείο Μεταξά.

Στην Ελλάδα καλύπτεται σήμερα περίπου το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Allwyn Care, ένας στους τρεις ασθενείς που χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών δεν βρίσκει συμβατό δότη. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τον λόγο που η δράση αποκτά τοπική σημασία: οι ανάγκες σε αίμα και σε συμβατούς δότες αφορούν και τους κατοίκους της Σαλαμίνας.

«Αυτή η πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε ελπίδα σε συνανθρώπους μας με ελάχιστο χρόνο και απλές διαδικασίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Allwyn Care.

Για να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος που συνεργάζεται με τον οργανισμό Bloode: allwyncare.bloode.org. Η διαδικτυακή εγγραφή διευκολύνει τον προγραμματισμό και τη ροή της δράσης, αλλά η συμμετοχή μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία στο χώρο της Αίθουσας Μπόγρη την ημέρα της εκδήλωσης.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα Allwyn Care περιλαμβάνει και άλλες δράσεις προληπτικού χαρακτήρα, αλλά και μεγάλα έργα όπως την ανακαίνιση του Νοσοκομείου «Μεταξά», η επίσκεψη στην Σαλαμίνα αποτελεί το δεύτερο σταθμό μιας ευρύτερης εκστρατείας που στοχεύει στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της βάσης δοτών μυελού των οστών στη χώρα.

Η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας καλείται να ανταποκριθεί: η συμμετοχή των κατοίκων εξασφαλίζει άμεσο όφελος για τα τοπικά νοσοκομεία και κυρίως για ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν αίμα ή μεταμόσχευση. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, και για πολλούς μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.