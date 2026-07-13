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Σχέδιο για νέες μονάδες ανακύκλωσης: 480 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα έως Απρίλιο 2027

Συνάντηση εργασίας παρουσία στελεχών του Υπουργείου και του ΕΣΔΑΚ όρισε τον οδικό χάρτη για την ένταξη νέων Μονάδων Ανακύκλωσης σε Ηράκλειο, Σητεία, Χερσόνησο και Αμάρι, με προϋπολογισμό 480.000.000 ευρώ και στόχο ολοκλήρωσης εντάξεων έως τον Απρίλιο του 2027.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Σχέδιο για νέες μονάδες ανακύκλωσης: 480 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα έως Απρίλιο 2027
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Οδικός χάρτης για τις νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη

Στη συνάντηση εργασίας που συγκλήθηκε την περασμένη Παρασκευή υπό τον γενικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι πρόεδροι των ΦΟΔΣΑ και ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ. Στο επίκεντρο τέθηκαν τα δεδομένα της πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση νέων Μονάδων Ανακύκλωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000 ευρώ, και ο χάρτης ενεργειών για την προώθηση των έργων στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ένταξης περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο, στη Σητεία, στη Χερσόνησο και στο Αμάρι. Η Μονάδα του Ηρακλείου προβλέπεται να μετασχηματισθεί από Μονάδα Προεπεξεργασίας σε Μονάδα Επεξεργασίας με ορίζοντα να εξελιχθεί σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Παράλληλα, προωθούνται η μονάδα της Σητείας, η επανένταξη του έργου για τη Χερσόνησο και μελετώνται οι παρεμβάσεις στο Αμάρι.

«Στόχος είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι αντίστοιχες Μονάδες του Ηρακλείου, της Σητείας, της Χερσονήσου και του Αμαρίου, μέχρι τον Απρίλιο του 2027».

Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε απαιτεί συντονισμό ανάμεσα σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Υπουργείο και υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων. Η διαδικασία προβλέπει υποβολή και ένταξη των έργων εντός του προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να διασφαλιστεί η απορρόφηση των κονδυλίων και η έναρξη κατασκευαστικών ή μετασχηματιστικών εργασιών.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και των άλλων περιοχών της ανατολικής Κρήτης, τα έργα αυτά έχουν πρακτικές επιπτώσεις: αναμενόμενη βελτίωση στην διαχείριση απορριμμάτων, μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, και πιθανή αύξηση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών. Ταυτόχρονα, οι εργασίες μελετών και υλοποίησης δημιουργούν ανάγκες σε τοπικό επίπεδο για τεχνικές συμβάσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και συνεργασίες με εξειδικευμένους φορείς.

Βασικά σημεία που απαιτούν παρακολούθηση από τη δημοτική και περιφερειακή αρχή είναι:

  • η ορθή εκτέλεση των σχετικών μελετών (ειδικά στο Αμάρι),
  • η έγκαιρη υποβολή φακέλων για ένταξη στο πρόγραμμα,
  • ο συντονισμός με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων για την απορρόφηση των κονδυλίων.

Παρακάτω συνοπτικά τα κύρια στοιχεία του πλάνου:

ΠεριοχήΕίδος παρέμβασηςΣτόχος χρονοδιαγράμματος
ΗράκλειοΜετατροπή Μονάδας Προεπεξεργασίας σε Μονάδα Επεξεργασίας/ΑνάκτησηςΈνταξη μέχρι Απρ. 2027
ΣητείαΔημιουργία/ένταξη Μονάδας ΑνακύκλωσηςΈνταξη μέχρι Απρ. 2027
ΧερσόνησοςΕπανένταξη έργουΈνταξη μέχρι Απρ. 2027
ΑμάριΜελέτη και μετατροπή Μονάδας ΕπεξεργασίαςΈνταξη μέχρι Απρ. 2027

Η επιτυχής ολοκλήρωση των παραπάνω θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα των αδειοδοτήσεων, την ποιότητα των τεχνικών μελετών και τη διασφάλιση συνεργασιών μεταξύ των τοπικών ΦΟΔΣΑ και των κεντρικών υπηρεσιών. Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ενημερώνονται για τις φάσεις των έργων, τις πιθανές επιπτώσεις στην τοπική κυκλοφορία ή τις εργασίες, και για τα οφέλη στην ποιότητα περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση.

Η επόμενη φάση προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες υποβολής φακέλων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και στενότερο συντονισμό με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και ασφάλειας προδιαγραφών στα έργα.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιφιγένεια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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