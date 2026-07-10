Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ίνι Μινώα Πεδιάδας — μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην αγροτική ζώνη του Ίνι τέθηκε υπό έλεγχο μετά την παρέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε απειλή κατοικιών, παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Σύντομο καταστάσεως

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο νομό Ηρακλείου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε εκτάσεις με καλάμια και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές περιοχές, ωθώντας σε άμεση κινητοποίηση δήμων και Πυροσβεστικής.

Επιχειρησιακά δεδομένα

Στο πεδίο της κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με σημαντική παρουσία προσωπικού και μέσων, ενώ η προσπάθεια δυσχέραναν οι έντονοι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Προσωπικό: περίπου 45 πυροσβέστες

περίπου Μονάδες πεζοπόρων: 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ

της 3ης ΕΜΟΔΕ Οχήματα: 11 πυροσβεστικά οχήματα επί τόπου

πυροσβεστικά οχήματα επί τόπου Εναέρια μέσα: επέμβαση με πυροσβεστικό ελικόπτερο

Στοιχείο Αριθμός / Κατάσταση Πυροσβέστες 45 Πεζοπόρα τμήματα 2 (3η ΕΜΟΔΕ) Πυροσβεστικά οχήματα 11 Ελικόπτερο Επέμβαση από αέρος

Τοπικές συνθήκες και επιπτώσεις

Οι ισχυροί άνεμοι, με ριπές που έφταναν τα 5 μποφόρ, επιβάρυναν την επιχείρηση και αύξησαν τον κίνδυνο εξάπλωσης. Παρά τούτο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν υπήρξε άμεση απειλή για κατοικίες ή υποδομές και δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Η γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων και οι συντονισμένες ρίψεις από εναέρια μέσα συνέβαλαν στον περιορισμό της φωτιάς.

Σημεία προσοχής για τους κατοίκους

Να αποφεύγουν την προσέγγιση σε περιοχές με καπνό ή ενεργές δυνάμεις κατάσβεσης.

Σε περίπτωση έκτακτων ανακοινώσεων από Πολιτική Προστασία ή Δήμο, να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες.

Να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση νέων εστιών ή εντοπισμού καπνού.

Η Περιφέρεια και οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ευμετάβλητων καιρικών συνθηκών, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να τηρούν μέτρα πρόληψης κατά των δασικών πυρκαγιών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυξημένου κινδύνου.

Ιφιγένεια Λέκκα, Ανταποκρίτρια Show Time CY — Ηράκλειο