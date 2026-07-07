Σε κωματώδη κατάσταση 20χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση «γουρούνας» με πούλμαν στη Ζάκυνθο

Νεαρός τουρίστας από τη Βρετανία τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο με «γουρούνα» στη Ζάκυνθο και μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ στην Αθήνα. Οικογένεια και φίλοι ζητούν οικονομική στήριξη λόγω αβεβαιότητας για την ταξιδιωτική του ασφάλιση.

Βαρύς τραυματισμός Βρετανού τουρίστα σε δρόμο της Ζακύνθου

Ένας 20χρονος Βρετανός δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με τετράτροχη «γουρούνα» σε δρόμο της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαινε με φίλο του συγκρούστηκε με πούλμαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Το συμβάν σημειώθηκε εν μέσω της υψηλής τουριστικής περιόδου, αναδεικνύοντας, για ακόμη μία φορά, τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση ATV στους δρόμους του νησιού.

Μεταφορά σε ΜΕΘ και κρίσιμη κατάσταση

Αρχικά ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο, λόγω της βαρύτητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα μεταφορά σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Όπως αναφέρεται, υπήρξαν δύο προσπάθειες αποσωλήνωσης/αφύπνισης που δεν στέφθηκαν με επιτυχία, ενώ κατά τη δεύτερη ο νεαρός παρουσίασε κρίσεις. Οι θεράποντες ιατροί αναμένουν μαγνητική τομογραφία προκειμένου να αποτυπωθεί η πλήρης έκταση της εγκεφαλικής βλάβης. Ο φίλος που επέβαινε ως συνεπιβάτης τραυματίστηκε επίσης και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μαρτυρία της μητέρας και αγωνία για την πορεία

Η μητέρα του 20χρονου περιέγραψε τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά το ατύχημα, μεταφέροντας την αγωνία της οικογένειας για την πορεία της υγείας του παιδιού της.

«Πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι είχε συμβεί ένα τροχαίο... Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες».

Η ίδια σημείωσε ότι παραμένει άγνωστο πότε θα καταστεί εφικτή η επιστροφή του στη Βρετανία, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Έκκληση για οικονομική στήριξη και ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης

Φίλοι και συγγενείς απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες νοσηλείας και μεταφοράς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπάρχει αβεβαιότητα για την ταξιδιωτική ασφάλιση του νεαρού, καθώς η οικογένεια δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του για να αντλήσει τα σχετικά έγγραφα. Οι πρωτοβουλίες στήριξης εκδηλώνονται διαδικτυακά, με στόχο την άμεση ανακούφιση του οικονομικού βάρους που ήδη αντιμετωπίζει το οικογενειακό περιβάλλον.

Τι σημαίνει για τη Ζάκυνθο: οδική ασφάλεια και τουρισμός

Το περιστατικό επαναφέρει το θέμα της οδικής ασφάλειας στη Ζάκυνθο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μισθώσεις τετράτροχων ATV από επισκέπτες που συχνά δεν είναι εξοικειωμένοι με το οδικό δίκτυο και την κίνηση του νησιού. Η εμπλοκή μεγάλων οχημάτων, όπως πούλμαν, κάνει τις συνθήκες πιο απαιτητικές σε στενούς ή πολυσύχναστους δρόμους. Για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους επισκέπτες, η προσοχή στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και η σωστή χρήση του εξοπλισμού προστασίας (όπως κράνος) παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την πρόληψη ατυχημάτων.

Χρήσιμες υπενθυμίσεις για επισκέπτες και ενοικιάσεις ATV

Πριν από οποιαδήποτε βόλτα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ισχύουσα ασφαλιστική κάλυψη και γνωρίζετε τους όρους της.

και γνωρίζετε τους όρους της. Χρησιμοποιείτε πάντα κράνος και ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας και την οδική σήμανση.

και ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας και την οδική σήμανση. Σε περίπτωση ανάγκης, καλέστε άμεσα το 112 και ενημερώστε για ακριβή τοποθεσία και αριθμό τραυματιών.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για νεαρό επισκέπτη που έφτασε πρόσφατα στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές. Το ατύχημα συνέβη ενώ οδηγούσε «γουρούνα» με συνεπιβάτη, υπό συνθήκες που διερευνώνται, και είχε ως αποτέλεσμα βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ αναμένονται επιπλέον εξετάσεις για να χαραχθεί η θεραπευτική στρατηγική.

Στοιχείο Κατάσταση Ηλικία 20 ετών Τύπος οχήματος Τετράτροχη «γουρούνα» (ATV) Σύγκρουση Με πούλμαν Τραυματισμός Σοβαρό κρανιοεγκεφαλικό Μεταφορά Από Ζάκυνθο σε νοσοκομείο Αθήνας Νοσηλεία ΜΕΘ, κωματώδης κατάσταση Επόμενα βήματα Μαγνητική τομογραφία για αποτύπωση βλάβης

Οι αρχές και οι υγειονομικές δομές παραμένουν σε επιφυλακή. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση όταν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την πορεία της υγείας του νεαρού και για τα αίτια του συμβάντος.