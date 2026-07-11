Σιταριά: Ευχαριστίες του Πολιτιστικού Συλλόγου για τις φετινές εκδηλώσεις και τα 20 χρόνια χορευτικού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς «Νέοι Ορίζοντες» ευχαριστεί φορείς, χορηγούς και εθελοντές για τη στήριξη των φετινών εκδηλώσεων, επισημαίνοντας την επέτειο των 20 ετών του χορευτικού του τμήματος.

Ευχαριστίες και αναγνώριση για την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς «Νέοι Ορίζοντες» εξέδωσε επίσημο ευχαριστήριο δελτίο με αφορμή την ολοκλήρωση των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην ανακοίνωση τονίζεται η συμβολή πολλών τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και εθελοντών που συνέβαλαν στην οργάνωση και την επιτυχία των δράσεων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας, που υποστήριξε τη λειτουργία των εκδηλώσεων. Ο Σύλλογος ευχαριστεί επίσης τον Μορφωτικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» Παπαγιάννη για την παρουσία και συνεργασία, καθώς και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σιταριάς, κ. Δημήτριο Χρήστου, για τη διαρκή στήριξη.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου, που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσέφερε στην εκδήλωση μια συγκινητική εμφάνιση αφιερωμένη σε αυτήν την επέτειο. Η πορεία του τμήματος καταγράφεται ως σημαντική παρακαταθήκη για την τοπική παράδοση και την πολιτιστική ζωή του χωριού.

"Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!"

Ο Σύλλογος ευχαριστεί επίσης χορηγούς που στήριξαν οικονομικά και υλικοτεχνικά τις εκδηλώσεις, όπως τα Personal Studio Ioannou, Barberspot και Beauty Stories, καθώς και τους τοπικούς φούρνους Μίνγκος και Σουμπάσης, οι οποίοι διέθεσαν τα έσοδά τους για την ενίσχυση του κουμπαρά του Συλλόγου. Επιπλέον αναφέρεται η συμβολή του SLwoodworks Λιούλιος στην οικονομική υποστήριξη.

Τοπικές συνέργειες και οφέλη για την κοινότητα

Η ανακοίνωση αποτυπώνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και εθελοντών στην υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων. Για τους κατοίκους της Σιταριάς και των κοντινών οικισμών, οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικής συνάθροισης, προβολής τοπικής παράδοσης και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας σε μικρή κλίμακα.

Η αναγνώριση της εικοσαετούς παρουσίας του χορευτικού τμήματος λειτουργεί ως θετικό μήνυμα διατήρησης και μετάδοσης παραδοσιακών πρακτικών στις νεότερες γενιές, ενώ η συμμετοχή ΜΜΕ και εθελοντών δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υποδομή για παρόμοιες πρωτοβουλίες και στο μέλλον.

Φορείς που υποστήριξαν : Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας, Τοπική Κοινότητα Σιταριάς, Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος».

: Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας, Τοπική Κοινότητα Σιταριάς, Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος». Χορηγοί : Personal Studio Ioannou, Barberspot, Beauty Stories, SLwoodworks Λιούλιος.

: Personal Studio Ioannou, Barberspot, Beauty Stories, SLwoodworks Λιούλιος. Τοπικές επιχειρήσεις που ενίσχυσαν: Φούρνοι Μίνγκος και Σουμπάσης (έσοδα προς τον κουμπαρά).

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Η ανακοίνωση κλείνει με θερμές ευχαριστίες προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή και επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και προς τους εθελοντές, τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η «αγάπη και η στήριξή σας μάς δίνουν δύναμη» να συνεχίσει το έργο του, υπογραμμίζοντας την σημασία της διαρκούς τοπικής συμμετοχής.

Για τους κατοίκους της Σιταριάς και της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, η συνέχιση τέτοιων εκδηλώσεων σηματοδοτεί τη διατήρηση ζωντανής πολιτιστικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο ρόλος των τοπικών φορέων και των επιχειρήσεων αναδεικνύεται ως κρίσιμος για την επιτυχία αντίστοιχων πρωτοβουλιών στο μέλλον.