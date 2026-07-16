Τριήμερο Παιδικό Φεστιβάλ στο Νέο Πάρκο: δημιουργία, επιστήμη και οικολογία για όλη την οικογένεια

Ο Δήμος Φλώρινας διοργανώνει από 17 έως 19 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο τρεις βραδιές με δράσεις για παιδιά — είσοδος ελεύθερη, τμήματα τέχνης, τεχνολογίας και οικολογίας, και θερινός κινηματογράφος.

Τι θα συμβεί στο Νέο Πάρκο

Ο Δήμος Φλώρινας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο Παιδικό Φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο Φλώρινας στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026». Η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δημιουργικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν, να πειραματιστούν και να μάθουν μέσα από το παιχνίδι.

Οι εκδηλώσεις προσανατολίζονται σε οικογένειες και προβλέπουν ποικιλία δράσεων σε θεματικές που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία: εικαστικά, τεχνολογία-επιστήμη και περιβάλλον. Η είσοδος σε όλες τις δραστηριότητες είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα

Ημέρα Ώρα Εκδήλωση Παρασκευή 17/7 19:00 – 21:30 Εικαστικό Παιδικό Καφενείο (δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης) Σάββατο 18/7 19:00 – 21:30 Γιορτή Τεχνολογίας & Επιστημών (διαδραστικές δραστηριότητες) Σάββατο 18/7 21:00 Θερινός Κινηματογράφος Κυριακή 19/7 19:00 – 21:30 Γιορτή Οικολογίας (ανακύκλωση, οικολογική συνείδηση) Κυριακή 19/7 21:00 Θερινός Κινηματογράφος

Πρακτικές πληροφορίες για τους γονείς

Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

και ανοιχτές στο κοινό. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το βράδυ, προσφέροντας ευχάριστη επιλογή για οικογενειακή έξοδο κατά τις θερινές ώρες.

Το Νέο Πάρκο Φλώρινας είναι προσβάσιμο με τα τοπικά μέσα και προσφέρει χώρους για ξεκούραση και παρακολούθηση εκδηλώσεων.

Το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει ντόπιες οικογένειες αλλά και επισκέπτες της περιοχής, ενισχύοντας τη ζωντάνια του κέντρου και την πολιτιστική δραστηριότητα το καλοκαίρι. Οι θεματικές του προγράμματος συνάδουν με ευρύτερες επιδιώξεις τοπικής στρατηγικής: την ενθάρρυνση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την εξοικείωση με τεχνολογικά ερεθίσματα σε μικρές ηλικίες.

Επειδή πρόκειται για δωρεάν εκδηλώσεις ανοικτές στο κοινό, συνιστάται οι γονείς να προσέλθουν έγκαιρα για την καλύτερη οργάνωση και συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες αιχμής. Ο Δήμος καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την τριήμερη γιορτή της παιδικής δημιουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν επιπλέον δράσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Δήμου Φλώρινας στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026.