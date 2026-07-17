Προειδοποίηση για πλημμύρες και κινδύνους: ζητούν καθαρισμούς στην κοίτη του Σακουλέβα

Περιφερειακοί σύμβουλοι κατέθεσαν επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας ζητώντας προγραμματισμένους καθαρισμούς βλάστησης σε πεζοδρόμια, παράδρομους και την κοίτη του ποταμού Σακουλέβα, επισημαίνοντας κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία και οδική ασφάλεια.

Αίτημα για άμεσες παρεμβάσεις στην κοίτη και στα όρια του οδικού δικτύου

Δύο περιφερειακοί σύμβουλοι της Π.Ε. Φλώρινας κατέθεσαν στις 3 Ιουλίου 2026 στην γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθανάσιο Τάσκα, με την οποία ζητούν τον προγραμματισμό και την τακτική επανάληψη εργασιών καθαρισμού της βλάστησης σε πεζοδρόμια, παραπλεύρους δρόμους και στην κοίτη του ποταμού Σακουλέβα εντός των ορίων της Π.Ε. Φλώρινας.

"παρεμπόδιση της φυσικής ροής"

Στην επιστολή τονίζεται ότι η συσσώρευση φερτών υλικών και η ανεξέλεγκτη αυτοφυής βλάστηση έχουν επιβαρύνει την εικόνα του ποταμού, προκαλώντας αρνητικά σχόλια για την πόλη και εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Οι συντάκτες προειδοποιούν ότι η παρεμπόδιση της ροής μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα επισημαίνουν κινδύνους για πεζούς και οδηγούς εξαιτίας της υπερβολικής βλάστησης σε σημεία του οδικού δικτύου της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται ως προβληματικά σημεία:

ο κόμβος Αρμενοχωρίου

η είσοδος της πόλης από την οδό 7ης Νοεμβρίου

η οδός Μοναστηρίου προς τα Πανεπιστήμια

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Μπαρδάκας Π. Χρήστος και Βόσδου Θ. Σωτήριος ζητούν οι καθαρισμοί να γίνονται σε κατάλληλους χρόνους και να προβλέπεται η αναγκαία επανάληψή τους, ώστε να αποφεύγονται επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την προσβασιμότητα και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, το αίτημα αποκτά πρακτική σημασία: ένας τακτικός καθαρισμός της κοίτης και των πρανών μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην ιδιοκτησία, στις υποδομές και στην καθημερινή μετακίνηση. Επιπλέον, η γρήγορη απομάκρυνση φερτών υλικών μπορεί να προλάβει την όχληση από στάσιμα νερά, οσμές ή έντομα που συνδέονται με ακατάλληλο χειρισμό των φυτικών αποβλήτων.

Σε επίπεδο διοίκησης, το αίτημα θέτει θέμα προτεραιοτήτων και πόρων: απαιτείται συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για να προγραμματιστούν εργασίες καθαρισμού, καθώς και σαφής κατανομή ευθυνών για τη συντήρηση των οδικών ζωνών και των ρεμάτων που διέρχονται από τον αστικό ιστό.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε, όπως αναφέρεται, σε συναρμόδιες θεματικές αντιπεριφερειάρχες μέσω του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το επόμενο βήμα για την τοπική κοινωνία είναι να αναμένεται η ανταπόκριση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος εργασιών.