Διεθνές πολιτιστικό μοτίβο στη Φλώρινα: επιτυχία για τους «Ρυθμούς του Κόσμου»

Με πλήθος συμμετοχών από Αυστραλία, Μεξικό και Αθήνα, η εκδήλωση στο Νέο Πάρκο ανέδειξε τη Φλώρινα σε κόμβο διεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής και έλαβε την υποστήριξη τοπικών φορέων.

Μεγάλη ανταπόκριση και διεθνής συμμετοχή

Η διεθνής πολιτιστική συνάντηση «Ρυθμοί του Κόσμου», που διοργάνωσε το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Λυγκηστές, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο Φλώρινας. Η βραδιά έφερε στο κοινό ένα μωσαϊκό χορευτικών παραδόσεων και έδειξε την ικανότητα της πόλης να φιλοξενεί διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τρεις σημαντικές χορευτικές ομάδες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: η Σχολή Ελληνικού Χορού και Κουλτούρας «ΜΑΝΑΣΗΣ» από τη Μελβούρνη (Αυστραλία), η σχολή «Εσκουέλα ντε Δάνσα Άνα Καρρίγιο» από το Μεξικό και η Ακαδημία «Λυγκηστές» Γλυφάδας σε συνεργασία με τους Λυγκηστές Φλώρινας. Η παρουσία τους πρόσφερε ποικιλία ρυθμών και εικόνων, που κράτησαν το κοινό σε έντονη συμμετοχή όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

«Η παράδοση λειτούργησε ως μια παγκόσμια, κοινή γλώσσα»

Η διοργάνωση αναγνώρισε ευθέως ότι το αποτέλεσμα προήλθε από συλλογική προσπάθεια και εξέφρασε ευχαριστίες σε πρόσωπα και φορείς που συνέβαλαν ουσιαστικά. Μεταξύ αυτών ήταν ο βουλευτής της περιοχής, ο Δήμος Φλώρινας με τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτισμού, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας με τον αντιπεριφερειάρχη.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η επιτυχία της εκδήλωσης ενισχύει την εικόνα της Φλώρινας ως ενεργού κόμβου πολιτισμού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει:

Αύξηση ενδιαφέροντος για παρόμοιες διοργανώσεις και συνεργασίες με διεθνείς ομάδες.

Ενδυνάμωση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και της νεολαίας μέσω εμπειρίας και δικτύωσης.

Πιθανή προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, με θετικό αντίκτυπο στον τοπικό χώρο εστίασης και υπηρεσιών.

Στοιχείο Πληροφόρηση Ημερομηνία 11 Ιουλίου Τόπος Νέο Πάρκο Φλώρινας Συμμετοχές Αυστραλία, Μεξικό, Ελλάδα

Η έμπρακτη υποστήριξη δήμου και περιφέρειας, όπως και η παρουσία πολιτικών εκπροσώπων, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που δίδεται στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Για τους κατοίκους της πόλης, η διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία για άμεση επαφή με ξένες κουλτούρες και ενίσχυσε την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα εν όψει του υπόλοιπου καλοκαιρινού προγράμματος.

Η τοπική κοινότητα και οι οργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια — από τους χορευτές και τους γονείς τους μέχρι τους θεσμικούς φορείς — υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προάγουν την πολιτιστική δυναμική της Φλώρινας.