Διεθνές πολιτιστικό μοτίβο στη Φλώρινα: επιτυχία για τους «Ρυθμούς του Κόσμου»

Μεγάλη ανταπόκριση και διεθνής συμμετοχή
Η διεθνής πολιτιστική συνάντηση «Ρυθμοί του Κόσμου», που διοργάνωσε το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Λυγκηστές, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο Φλώρινας. Η βραδιά έφερε στο κοινό ένα μωσαϊκό χορευτικών παραδόσεων και έδειξε την ικανότητα της πόλης να φιλοξενεί διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τρεις σημαντικές χορευτικές ομάδες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: η Σχολή Ελληνικού Χορού και Κουλτούρας «ΜΑΝΑΣΗΣ» από τη Μελβούρνη (Αυστραλία), η σχολή «Εσκουέλα ντε Δάνσα Άνα Καρρίγιο» από το Μεξικό και η Ακαδημία «Λυγκηστές» Γλυφάδας σε συνεργασία με τους Λυγκηστές Φλώρινας. Η παρουσία τους πρόσφερε ποικιλία ρυθμών και εικόνων, που κράτησαν το κοινό σε έντονη συμμετοχή όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
«Η παράδοση λειτούργησε ως μια παγκόσμια, κοινή γλώσσα»
Η διοργάνωση αναγνώρισε ευθέως ότι το αποτέλεσμα προήλθε από συλλογική προσπάθεια και εξέφρασε ευχαριστίες σε πρόσωπα και φορείς που συνέβαλαν ουσιαστικά. Μεταξύ αυτών ήταν ο βουλευτής της περιοχής, ο Δήμος Φλώρινας με τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτισμού, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας με τον αντιπεριφερειάρχη.
Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα
Η επιτυχία της εκδήλωσης ενισχύει την εικόνα της Φλώρινας ως ενεργού κόμβου πολιτισμού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει:
- Αύξηση ενδιαφέροντος για παρόμοιες διοργανώσεις και συνεργασίες με διεθνείς ομάδες.
- Ενδυνάμωση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και της νεολαίας μέσω εμπειρίας και δικτύωσης.
- Πιθανή προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, με θετικό αντίκτυπο στον τοπικό χώρο εστίασης και υπηρεσιών.
|Στοιχείο
|Πληροφόρηση
|Ημερομηνία
|11 Ιουλίου
|Τόπος
|Νέο Πάρκο Φλώρινας
|Συμμετοχές
|Αυστραλία, Μεξικό, Ελλάδα
Η έμπρακτη υποστήριξη δήμου και περιφέρειας, όπως και η παρουσία πολιτικών εκπροσώπων, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που δίδεται στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Για τους κατοίκους της πόλης, η διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία για άμεση επαφή με ξένες κουλτούρες και ενίσχυσε την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα εν όψει του υπόλοιπου καλοκαιρινού προγράμματος.
Η τοπική κοινότητα και οι οργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια — από τους χορευτές και τους γονείς τους μέχρι τους θεσμικούς φορείς — υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προάγουν την πολιτιστική δυναμική της Φλώρινας.