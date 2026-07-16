Σε εξέλιξη οι εργασίες για προσωρινή γέφυρα Bailey στη Βεγόρα — προτεραιότητα η επαναφορά της κυκλοφορίας

Ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην κατεστραμμένη θέση που συνδέει Βεγόρα και Μανιάκι. Παράλληλα γίνονται γεωτεχνικές έρευνες για την οριστική λύση.

Εργασίες για προσωρινή λύση και μελέτη μονιμότερης γέφυρας

Υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή όπου κατέρρευσε η γέφυρα του αγροτικού δρόμου που ενώνει τις Τοπικές Κοινότητες Βεγόρα και Μανιάκι. Στόχος είναι η γρήγορη αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης με την τοποθέτηση μεταλλικής (στρατιωτικού τύπου) γέφυρας Bailey και η ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης για νέα, μόνιμη κατασκευή.

Η κατάρρευση σημειώθηκε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, που προκάλεσαν σοβαρή καθίζηση των πρανών και έντονη διάβρωση της κοίτης του ποταμού στη συγκεκριμένη θέση. Εξαιτίας τούτου, ο Δήμος Αμυνταίου είχε ήδη αποκλείσει τον δρόμο για την ασφάλεια των πολιτών.

Τοποθέτηση γεωτρύπανου για τη λήψη γεωτεχνικών δεδομένων και θεμελίωση της προσωρινής γέφυρας.

Λήψη γεωδοκιμίων σε παρακείμενη θέση για την μελλοντική θεμελίωση της μόνιμης γέφυρας.

Δημιουργία μικρής παράκαμψης στην τελική λύση, λόγω διάβρωσης του εδάφους στην αρχική θέση.

Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί γεωτρύπανο προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία θεμελίωσης για την προσωρινή κατασκευή, ενώ αντίστοιχες δειγματοληψίες θα γίνουν και σε θέση κοντινή στο υφιστάμενο πέρασμα, ώστε να καταστούν δυνατά τα σχέδια για τη νέα μόνιμη γέφυρα.

Στοιχείο Τρέχουσα ενέργεια Προσωρινή λύση Εγκατάσταση γέφυρας τύπου Bailey Γεωτεχνική μελέτη Λήψη γεωδοκιμίων με γεωτρύπανο Οριστική λύση Κατασκευή νέας γέφυρας σε παρακείμενη θέση

Την περιοχή επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, Αθανάσιος Τάσκας, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, η αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης αποτελεί άμεση προτεραιότητα, δεδομένης της σημασίας του δρόμου για τους αγρότες των παρακείμενων εκτάσεων και για την τοπική κυκλοφορία ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να επιδείξουν υπομονή και να μην προσεγγίζουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, προς αποφυγή κινδύνων. Η επιλογή της προσωρινής γέφυρας τύπου Bailey επιτρέπει ταχύτερη επαναλειτουργία της σύνδεσης, ενώ οι γεωτεχνικές έρευνες θα διασφαλίσουν ότι η μόνιμη κατασκευή θα προταθεί σε σημείο που δεν επηρεάζεται πλέον από τη διάβρωση του εδάφους.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ενδεχομένως συντόμευση των μετακινήσεων και ανάκτηση πρόσβασης σε αγροτικές εκτάσεις που έως σήμερα δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν. Η δρομολόγηση των εργασιών καταδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η Περιφερειακή Ενότητα στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου της υπαίθρου.