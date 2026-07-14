Στη Φλώρινα η κεντρική εκδήλωση του Ανταμώματος των Παμμακεδονικών: διεθνής συνάντηση στην πόλη

Η Φλώρινα θα φιλοξενήσει στις 8 Αυγούστου την κεντρική εκδήλωση του Ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων με εκπροσώπους από έξι χώρες και ομιλία από τον Ιεροκήρυκα της Μητρόπολης.

Διεθνής συνάντηση παμμακεδονικών φορέων στην καρδιά της πόλης

Στη Φλώρινα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του Ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 στις 17:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου. Η επιλογή της πόλης για την κεντρική συνεύρεση δίνει έμφαση στον ρόλο της Φλώρινας ως σημείου συνάντησης για τον οργανωμένο Μακεδονικό Ελληνισμό εντός και εκτός Ελλάδας.

Στην εκδήλωση θα παραστούν οι πρόεδροι των Παμμακεδονικών Ομοσπονδιών από την Ελλάδα και την ομογένεια, συγκεκριμένα εκπροσώπους από Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Νότια Αφρική, που αντανακλούν το δίκτυο των παμμακεδονικών οργανώσεων σε διάφορες ηπείρους. Στις προσφωνήσεις αναμένονται επίσης εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

Κεντρικός ομιλητής ορίστηκε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης.

Θέμα της ομιλίας: «Η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα: Το διαχρονικό μήνυμα του Αγώνα».

«Η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα: Το διαχρονικό μήνυμα του Αγώνα» — θέμα της κεντρικής ομιλίας.

Ο ομιλητής, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα προσεγγίσει ιστορικά και ιδεολογικά την πορεία του Μακεδονικού Αγώνα, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά του μηνύματα. Η παρουσία του στο βήμα δίνει στην εκδήλωση θρησκευτικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 8 Αυγούστου 2026 Ώρα 17:00 Χώρος Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας Συμμετέχοντες Παμμακεδονικές Ομοσπονδίες από Ελλάδα, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ν. Αφρική

Για την τοπική κοινωνία η εκδήλωση έχει πολλαπλά αποτελέσματα: προβολή της πόλης σε διεθνές δίκτυο ομογενειακών φορέων, δυνατότητα επαφών μεταξύ τοπικών αρχών και εκπροσώπων της διασποράς, καθώς και κίνηση στην εστίαση και τις υπηρεσίες την ημέρα του Ανταμώματος. Η επιλογή της Φλώρινας ως τόπου διεξαγωγής ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική σύνδεση της περιοχής με το ευρύτερο παμμακεδονικό κίνημα.

Η διοργάνωση αναμένεται να περιλάβει επίσης χαιρετισμούς από εκπροσώπους της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που μπορεί να ανοίξει δίαυλους συνεργασίας γύρω από θέματα πολιτισμού και μνήμης. Η δημόσια πρόσκληση σε κατοίκους και φορείς της Φλώρινας θα καθοριστεί από τη διοργάνωση και τον Δήμο τις επόμενες εβδομάδες.