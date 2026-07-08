Νέο διεπιστημονικό πρόγραμμα «Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» στη Φλώρινα: ερωτήματα για την εφαρμογή

Κατατέθηκε στην Βουλή ερώτηση για τη λειτουργία του νέου προγράμματος στην Φλώρινα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται η κατανομή εισακτέων και η διαφάνεια των πληροφοριών για τους υποψήφιους.

Νέα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ειδική αγωγή στη Φλώρινα

Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή για την εφαρμογή και τη διαφάνεια του καινοτόμου διεπιστημονικού προπτυχιακού προγράμματος «Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» στη Φλώρινα ανακοίνωσε ο βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Παπασωτηρίου. Η ερώτηση, αριθ. 1189/7-7-2026, απευθύνεται στην υπουργό Παιδείας και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια.

Το πρόγραμμα, όπως προβλέπει απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'3131 (3/6/2026), ιδρύθηκε στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με στόχο να προσφέρει δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις στον τομέα της ειδικής αγωγής: για νηπιαγωγούς και για δασκάλους. Στη Φλώρινα συμμετέχουν τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που συνδέονται με το πρόγραμμα.

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

(Φλώρινα) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

(Φλώρινα) Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση συγκλήτου με αριθμό Ζ1/Σ257/29-6-2025 προσδιορίζει την επιμέρους κατανομή των εισακτέων, ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ερώτηση του βουλευτή, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν φαίνεται να είναι διαθέσιμες ή σαφείς στο επίσημο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. Αυτό δημιουργεί ανησυχίες για την ορθή ενημέρωση των υποψηφίων που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Επιπτώσεις για μαθητές, οικογένειες και τοπική αγορά

Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων η ακριβής γνώση της κατανομής θέσεων και των ακαδημαϊκών κατευθύνσεων είναι κρίσιμη κατά την επιλογή στο μηχανογραφικό. Στη Φλώρινα, όπου τα τμήματα που εμπλέκονται έχουν σημαντική τοπική παρουσία, η λειτουργία ενός ενιαίου διεπιστημονικού προγράμματος μπορεί να αλλάξει τον εκπαιδευτικό χάρτη και τις επαγγελματικές προοπτικές για νέους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Η δημιουργία κατευθύνσεων στην Ειδική Αγωγή ανοίγει δυνατότητες για στελέχωση σχολικών δομών της περιοχής και ενίσχυση δικτύων υποστήριξης μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες. Ταυτόχρονα, οι γονείς και οι ίδιοι οι υποψήφιοι χρειάζονται αξιόπιστη πληροφόρηση για να αποφασίσουν με βάση πραγματικά δεδομένα.

Ανοικτά ζητήματα και επόμενα βήματα

Το ερώτημα που κατέθεσε ο βουλευτής ζητά από την αρμόδια υπουργό να διευκρινίσει τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και τη διαθεσιμότητα στοιχείων όπως:

η κατανομή εισακτέων ανά συνεργαζόμενο τμήμα,

ο αριθμός φοιτητών ανά κατεύθυνση,

οι προοπτικές επαγγελματικής απορρόφησης στην περιοχή.

Από την πλευρά της πανεπιστημιακής διοίκησης, η ίδρυση αποτυπώνεται σε επίσημες πράξεις, αλλά η εφαρμογή και η πληροφόρηση προς το κοινό παραμένουν κεντρικά ζητήματα. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα επιτρέψει την άμεση τοποθέτηση της υπουργείου Παιδείας και ενδέχεται να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο λειτουργίας ενόψει της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους.

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανή ενίσχυση του ακαδημαϊκού προφίλ της πόλης και δημιουργία τοπικών ευκαιριών σε τομείς κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης. Η ανάγκη όμως για σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση παραμένει προϋπόθεση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Στοιχείο Κατάσταση Ίδρυση προγράμματος Αποφάσεις Συγκλήτου (28/5/2026) και ΦΕΚ Β'3131 (3/6/2026) Συμμετέχοντα τμήματα (Φλώρινα) Παιδαγωγικό Δημοτικής, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ψυχολογία Ερώτηση στη Βουλή Αριθ. 1189/7-7-2026 — προς την υπουργό Παιδείας

Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις για την κατανομή των θέσεων και την ομαλή ένταξη του προγράμματος στο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Φλώρινας, ώστε η νέα δομή να λειτουργήσει προς όφελος των φοιτητών και της ευρύτερης κοινότητας.