Συνελήφθησαν δύο στη Φλώρινα για κλοπή 23.000 ευρώ από τοπική επιχείρηση

Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 25 ετών, συνελήφθησαν στη Φλώρινα και κατηγορούνται για διάρρηξη σε επιχείρηση από όπου αφαιρέθηκαν 23.000 ευρώ. Στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των χρημάτων, ναρκωτική ουσία και εργαλεία διάρρηξης.

Άμεση εξιχνίαση από την Αστυνομία της Φλώρινας

Δύο άτομα, ηλικίας 21 και 25 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση στη Φλώρινα μετά την εξιχνίαση διάρρηξης σε τοπική ιδιωτική επιχείρηση, κατά την οποία αφαιρέθηκε συνολικό χρηματικό ποσό 23.000 ευρώ. Η καταγγελία αφορούσε διάρρηξη που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 12 Ιουλίου 2026, και είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, οι δράστες παραβίασαν παράθυρο του κτιρίου και εισήλθαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, συνιδιοκτησίας μίας 52χρονης και ενός 57χρονου, αποσπώντας το παραπάνω ποσό. Η διερεύνηση προχώρησε ταχύτατα και οι δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Φλώρινας με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα και σε αγροτεμάχιο που ανήκει στον 21χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και χρηματικά ποσά που σχετίζονται με την υπόθεση. Τα προς απόδοση στους νόμιμους κατόχους χρήματα ανέρχονται σε 15.450 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν άμεσα.

Κατασχεθέντα στοιχεία: χρηματικό ποσό 15.450 ευρώ, λοστός, φακός κεφαλής, ρούχα και υποδήματα ταυτοποιημένα με υλικό από τη διάρρηξη.

χρηματικό ποσό 15.450 ευρώ, λοστός, φακός κεφαλής, ρούχα και υποδήματα ταυτοποιημένα με υλικό από τη διάρρηξη. Ναρκωτικά: 1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (μορφή «σοκολάτας») στην κατοχή του 25χρονου.

1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (μορφή «σοκολάτας») στην κατοχή του 25χρονου. Δικογραφία: σχηματίσθηκε για κλοπή και παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά περίπτωση.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικίες συλληφθέντων 21, 25 ετών Αφαιρεθέν ποσό 23.000 ευρώ Επιστραφέν ποσό 15.450 ευρώ Κατασχεμένα αντικείμενα λοστός, φακός κεφαλής, ρούχα, υποδήματα Ναρκωτική ουσία 1,1 γρ. κατεργασμένης κάνναβης

Τα ευρήματα στα σπίτια και στο όχημα συνέβαλαν στην ταυτοποίηση των δραστών, μεταξύ άλλων και λόγω της αντιστοίχισης των ρούχων και υποδημάτων που φορούσαν κατά τη διάρρηξη με το υλικό της έρευνας. Η υπόθεση οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας με τη δικογραφία που συνέταξε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της πόλης.

Η άμεση δράση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων και η συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών είχαν ως αποτέλεσμα την ταχύτατη αποκάλυψη της υπόθεσης και την επιστροφή μέρους των κλαπέντων στους ιδιοκτήτες. Για τους κατοίκους της Φλώρινας, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ενεργό παρουσία της Αστυνομίας στον εντοπισμό τέτοιων υποθέσεων, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει τη σημασία λήψης μέτρων προστασίας των επιχειρήσεων και της έγκαιρης καταγγελίας περιστατικών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν επιπρόσθετες σχετικές ενέργειες και για τη διαπίστωση τυχόν περαιτέρω συμμετοχής ή συνεργών, στα πλαίσια της προανακριτικής διαδικασίας.