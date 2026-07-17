Πανήγυρη Αγίας Μαρίνας στη Μαρίνα Φλώρινας με τον Μητροπολίτη Ειρηναίο

Στον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στην κοινότητα Μαρίνας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία παρουσία τοπικών αρχών και πιστών, με αναφορές στην πίστη ως στήριγμα στις δοκιμασίες.

Εορτασμός και μηνύματα πίστης στη Μαρίνα Φλώρινας

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 η κοινότητα της Μαρίνας Φλώρινας γιόρτασε την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος, παρουσία τοπικών παραγόντων και πιστών από την ευρύτερη περιοχή.

Στην ακολουθία μετείχαν ο βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, ο αντιδήμαρχος Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Μαραγγός και ο πρόεδρος της Κοινότητας Μαρίνας κ. Δημήτριος Δημητρίου, καθώς και εκκλησιαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στη θερινή πανήγυρη της τοπικής ενορίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς το εκκλησίασμα ο Μητροπολίτης εστίασε στην προσωπική πορεία της Αγίας Μαρίνας, αναδεικνύοντας το παράδειγμά της: την πρώιμη αφοσίωση στον Χριστό και την αντοχή της πίστης ακόμη και μπροστά στον κίνδυνο της ζωής. Το κήρυγμα τόνισε ότι η γνησιότητα της πίστης εκδηλώνεται κυρίως στα δύσκολα, όταν οι άνθρωποι καλούνται να επιδείξουν σταθερότητα και ελπίδα.

«Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του;»

Με την παραπάνω φράση ο Ποιμενάρχης υπενθύμισε την ανάγκη για προτεραιότητες που υπερβαίνουν το παροδικό και το υλικό. Παράλληλα κάλεσε τους πιστούς να προβληματιστούν ποια θέση κατέχει ο Χριστός στις καθημερινές τους επιλογές, επισημαίνοντας πως οι πολλαπλές έγνοιες του σύγχρονου ανθρώπου μπορεί να επισκιάσουν αξίες διαχρονικές και πνευματικές.

Στο τέλος της λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους τοπικούς ιερείς και τους συνεργάτες της ενορίας για την προετοιμασία της πανηγύρεως, καθώς και τους ιεροψάλτες και τους επιτρόπους που μερίμνησαν για την ομαλή τέλεση των ακολουθιών. Ευχήθηκε επίσης προς όλους χρόνια πολλά, με την ελπίδα η μνήμη της Αγίας Μαρίνας να στηρίζει τον καθημερινό τους πνευματικό αγώνα.

Η παρουσία πολιτικών και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων σε τοπικές θρησκευτικές τελετές καταδεικνύει τη σύνδεση εκκλησίας και κοινοτικής ζωής στη Φλώρινα. Για τους κατοίκους της Μαρίνας, τέτοιες στιγμές λειτουργούν ως συγκέντρωση κοινωνικών δεσμών και υπενθύμιση κοινού πολιτιστικού κώδικα, ιδιαίτερα σε μικρότερες κοινότητες όπου οι πανηγύρεις αποτελούν καιρό επαφής και αλληλοστήριξης.

Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2026

17 Ιουλίου 2026 Κύριοι παρευρισκόμενοι: Μητροπολίτης Ειρηναίος, βουλευτής Σ. Παπασωτηρίου, αντιδήμαρχος Κ. Μαραγγός, πρόεδρος κοινότητας Δ. Δημητρίου

Μητροπολίτης Ειρηναίος, βουλευτής Σ. Παπασωτηρίου, αντιδήμαρχος Κ. Μαραγγός, πρόεδρος κοινότητας Δ. Δημητρίου Κύριο μήνυμα: η πίστη ως στήριγμα στις δοκιμασίες της ζωής

Ρόλος Όνομα Μητροπολίτης Ειρηναίος Βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγγός Πρόεδρος Κοινότητας Δημήτριος Δημητρίου

Η γιορτή ολοκληρώθηκε χωρίς αναφορές σε επεισόδια ή έκτακτα περιστατικά· οι τοπικές εκδηλώσεις τέτοιου τύπου συνεχίζουν να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για την κοινωνική ζωή των χωριών της περιοχής και υπενθυμίζουν τη σημασία των συλλογικών στιγμών στα μικρά αστικά και αγροτικά κέντρα.