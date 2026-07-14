Επίσκεψη ευρωβουλευτή Μ. Φράγκου στο Αμύνταιο με αιχμή τα λιγνιτωρυχεία και τον πρωτογενή τομέα

Ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης επισκέφθηκε την περιοχή στις 5.7.2026, συναντήθηκε με κατοίκους και φορείς και δεσμεύτηκε να φέρει στην Ευρωβουλή το ζήτημα του ορυχείου Αχλάδας.

Το περιεχόμενο της επίσκεψης

Στις 5 Ιουλίου 2026 ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μανώλης Φράγκος, βρέθηκε στην πόλη του Αμυνταίου και στη Φλώρινα, σε σειρά επαφών με πολίτες και τοπικούς φορείς. Η ατζέντα της παρουσίας του επικεντρώθηκε σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία: τον πρωτογενή τομέα, την απολιγνιτοποίηση, την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, ο κ. Φράγκος έγινε αποδέκτης αιτημάτων από κατοίκους της περιοχής και δέχτηκε αντιπροσωπεία που παρέδωσε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με το ορυχείο της Αχλάδας. Σύμφωνα με την αναφορά των τοπικών μέσων, ο ευρωβουλευτής δεσμεύτηκε για παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Υποσχέθηκε δε ότι το θέμα του ορυχείου της Αχλάδας θα το φέρει στην Ευρωβουλή, προκειμένου να πάρει θέση αυτή.»

Συνοδευτικά πρόσωπα και πολιτικό πλαίσιο

Τον κ. Φράγκο συνόδευε ο Γιάννης Βοσκόπουλος, πρώην αυτοδιοικητικός, νομάρχης και δήμαρχος Φλώρινας, ο οποίος αναφέρεται ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ίδιο κόμμα. Στην περιγραφή της επίσκεψης επισημαίνεται ότι παρατηρείται καλό κλίμα για την παράταξη στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με αναφορές για αυξημένες προσδοκίες στα επερχόμενα εκλογικά αποτελέσματα.

Τι σημαίνει για το Αμύνταιο

Για τους κατοίκους και τους φορείς του Αμυνταίου, δύο είναι οι άμεσες διαστάσεις της επίσκεψης: η δημοσιοποίηση των προβλημάτων που συνδέονται με τα λιγνιτωρυχεία Αχλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εγχώρια πολιτική κινητικότητα εν όψει εκλογών. Η αναφορά σε παρέμβαση στην Ευρωβουλή, εάν προχωρήσει, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ευρωπαϊκές διαδικασίες ή ερωτήματα προς την Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα που αφορούν περιβαλλοντικά, οικονομικά ή κοινωνικά ζητήματα του ορυχείου.

Η επιτροπή κατοίκων ζήτησε προβολή και διεκδίκηση του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επίσκεψη ενισχύει την παρουσία των τοπικών αιτημάτων στη δημόσια ατζέντα.

Η πολιτική εκπροσώπηση αναμένεται να παίξει ρόλο στις τοπικές ισορροπίες πριν τις εκλογές.

Επόμενα βήματα και συνέπειες

Από πλευράς τοπικής κοινωνίας, η σημαντική παράμετρος παραμένει η παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν: εάν και πότε το θέμα της Αχλάδας θα εγγραφεί σε ημερήσια διάταξη ευρωπαϊκού οργάνου, ποια θα είναι τα ερωτήματα ή οι αιτήσεις προς την Επιτροπή και πώς αυτά θα μεταφραστούν σε πολιτικές ή μέτρα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ορυχείου και τοπικές θέσεις εργασίας.

Η επίσκεψη έχει επίσης τοπικό πολιτικό βάρος: η παρουσία στελεχών και η δημόσια δέσμευση για ανάδειξη θεμάτων μπορεί να επηρεάσει την προεκλογική ατζέντα και τις διαθέσεις των ψηφοφόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Ημερομηνία Τοποθεσίες Κύρια ζητήματα 5.7.2026 Αμύνταιο, Φλώρινα Πρωτογενής τομέας, Αχλάδα, απολιγνιτοποίηση, ακρίβεια

Οι κάτοικοι του Αμυνταίου και οι φορείς που εμπλέκονται καλούνται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και τυχόν επίσημες ενέργειες στην Ευρωβουλή, ώστε να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και τις πρακτικές συνέπειες για την περιοχή.