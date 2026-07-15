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Συλλήψεις στη Φλώρινα μετά από διάρρηξη με απώλεια πάνω από 23.000 ευρώ

Δύο άνδρες, 21 και 25 ετών, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Φλώρινας για διάρρηξη σε ιδιωτική επιχείρηση. Επιστράφηκε μέρος του αφαιρεθέντος ποσού και κατασχέθηκαν ναρκωτικά και διαρρηκτικά εργαλεία.

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

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Συλλήψεις στη Φλώρινα μετά από διάρρηξη με απώλεια πάνω από 23.000 ευρώ
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε σε συλλήψεις στην πόλη

Δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 25 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Φλώρινα ύστερα από έρευνα των διωκτικών αρχών για διάρρηξη σε ιδιωτική επιχείρηση, κατά την οποία αφαιρέθηκε ποσό που υπερβαίνει τις 23.000 ευρώ. Την προανακριτική έρευνα και τις συλλήψεις διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.).

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι δράστες εισήλθαν στην επιχείρηση παραβιάζοντας παράθυρο και αφαίρεσαν χρήματα. Μετά από στοχευμένες αναζητήσεις και αξιοποίηση πληροφοριών ταυτοποιήθηκαν και προσήχθησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες χθες το μεσημέρι, στις 14/7/26.

  • Κατασχεθέντα αντικείμενα: 1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, διαρρηκτικό εργαλείο (λοστός) και φακός κεφαλής.
  • Αποδοθέν ποσό: 15.450 ευρώ επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους.
  • Χώροι έρευνας: οικίες, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αγροτεμάχιο σε περιοχές της Φλώρινας.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στο όχημα του 25χρονου κατασχέθηκε η ποσότητα κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, ενώ στην οικία και σε αγροτεμάχιο του 21χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο λοστός, ο φακός κεφαλής και το συνολικό ποσό των 15.450 ευρώ, το οποίο και αποδόθηκε.

Οι ενέργειες εντάσσονται στις έρευνες του Τμήματος Δίωξης και της Ο.Π.Κ.Ε. για την εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών και τις σχετικές παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση παραμένει υπό την επεξεργασία των διωκτικών αρχών, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων ή πρόσθετες κατηγορίες. Για τους κατοίκους της Φλώρινας η υπόθεση επισημαίνει την ανάγκη για επαγρύπνηση επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη διαρρήξεων και τη φύλαξη χρημάτων.

Στοιχείο Πληροφορία
Ηλικίες συλληφθέντων 21 και 25 ετών
Αρχικό αφαιρεθέν ποσό Άνω των 23.000 ευρώ
Ποσό που αποδόθηκε 15.450 ευρώ
Κατασχεθέντα 1,1 γρ. κάνναβης (σοκολάτα), λοστός, φακός κεφαλής

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με παρόμοια περιστατικά καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διασαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν οι τυχόν επιπλέον ευθύνες.

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Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
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Γεια σας, είμαι ο/η Λάμπρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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