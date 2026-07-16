Προστατευόμενο Τοπίο το Βέρνον–Βίτσι: νέο θεσμικό πλαίσιο για φύση και δραστηριότητες

Το ΥΠΕΝ όρισε τον ορεινό όγκο Βέρνον–Βιτσίου ως Προστατευόμενο Τοπίο, με ΦΕΚ που καταγράφει ζωνικές χρήσεις, περιορισμούς και επιπτώσεις σε άδειες έργων εντός Φλώρινας, Καστοριάς και Αμυνταίου.

Θεσμική κατοχύρωση και επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία

Η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στις 4 Ιουνίου 2026 και η συμπληρωματική απόφαση που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου με αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σηματοδοτούν την επίσημη αναγνώριση του ορεινού όγκου Βέρνον–Βιτσίου ως Προστατευόμενο Τοπίο. Το νέο καθεστώς ορίζει το νομικό πλαίσιο που θα διέπει την προστασία των οικοσυστημάτων, των γεωμορφολογικών στοιχείων και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η θεσμοθέτηση βασίστηκε σε επιστημονική τεκμηρίωση που εκπονήθηκε από στελέχη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», σε συνεργασία με μελετητές από το Αμύνταιο και τη Φλώρινα. Το ΦΕΚ προσδιορίζει πέντε διακριτές ζώνες εντός του ορεινού όγκου και καθορίζει ειδικούς όρους, περιορισμούς και επιτρεπτές χρήσεις για κάθε ζώνη.

Ποιοι χώροι και ποιες δραστηριότητες επηρεάζονται

Το νέο καθεστώς καλύπτει εκτεταμένες εκτάσεις που υπάγονται στους Δήμους:

Καστοριά

Φλώρινα

Αμύνταιο

Οι ρυθμίσεις έχουν άμεση εφαρμογή σε θέματα αδειοδότησης. Έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα του νέου πλαισίου. Επίσης, έργα που έχουν ήδη λάβει περιβαλλοντική έγκριση πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν συνέπειες στην ακεραιότητα του προστατευόμενου τοπίου.

Στόχοι και πρακτικές συνέπειες για τον τόπο

Οι κύριοι άξονες της προστασίας είναι:

η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των δασικών οικοσυστημάτων,

και των δασικών οικοσυστημάτων, η προστασία γεωμορφολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών,

η στήριξη των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ειδικά του πρωτογενούς τομέα, μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Φλώρινας και των γειτονικών δήμων, η εφαρμογή των νέων κανόνων σημαίνει ότι μελλοντικές γεωργικές, δασικές ή τουριστικές παρεμβάσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται συμβατά με τους περιορισμούς που ορίζει το ΦΕΚ.

Διοικητικές διαδικασίες και επόμενα βήματα

Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές θα κληθούν να ενσωματώσουν το νέο καθεστώς στις τρέχουσες διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας. Αυτό αφορά:

Θέμα Επιπτώσεις Τρέχουσες άδειες Επανεξέταση όπου απαιτείται Εργα σε διαδικασία αδειοδότησης Υποχρέωση συμμόρφωσης με νέο καθεστώς Μελλοντικές παρεμβάσεις Σχεδιασμός κατά ζώνες και περιορισμούς

Σε τοπικό επίπεδο, οι φορείς της Φλώρινας και οι παραγωγοί θα χρειαστεί να ενημερωθούν λεπτομερώς για τους ειδικούς όρους του ΦΕΚ ώστε να προσαρμόσουν τα σχέδια και τις επενδύσεις τους. Παράλληλα, η νέα νομική κατοχύρωση ανοίγει παράθυρο για προγράμματα ανάδειξης και χρηματοδοτούμενες δράσεις που σέβονται το φυσικό περιβάλλον.

Η κήρυξη του Βέρνον–Βιτσίου ως Προστατευόμενο Τοπίο αποτελεί σημαντική αιχμή στην προσπάθεια διατήρησης του περιβαλλοντικού αποθέματος της Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για τις τοπικές πολιτικές γης και ανάπτυξης.

Ρεπορτάζ από τη Φλώρινα — υπηρετεί την ενημέρωση των πολιτών για τις άμεσες συνέπειες του νέου θεσμικού καθεστώτος.