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Φλώρινα

Συλλήψεις στη Φλώρινα για κλοπή 23.000 ευρώ και κατάσχεση μέρους των κλοπιμαίων

Δύο νεαροί ηλικίας 21 και 25 ετών συνελήφθησαν στη Φλώρινα μετά από έρευνες της Αστυνομίας για διάρρηξη τοπικής επιχείρησης. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού, ναρκωτικά και διαρρηκτικά εργαλεία.

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

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Συλλήψεις στη Φλώρινα για κλοπή 23.000 ευρώ και κατάσχεση μέρους των κλοπιμαίων
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Σύλληψη και ευρήματα

Δύο νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 21 και 25 ετών, βρίσκονται πλέον στις αρμόδιες αρχές της Φλώρινας κατηγορούμενοι για κλοπή μεγάλης χρηματικής αξίας από τοπική επιχείρηση. Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από καταγγελία για διάρρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., προχώρησαν στην ταυτοποίηση, τοπική εντόπιση και σύλληψη των δύο υπόπτων. Σε ελέγχους που έγιναν σε οικίες, σε όχημα και σε άλλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων και επιπλέον αντικείμενα που συνδέονται με την τέλεση του αδικήματος.

Τι κατασχέθηκε

Είδος Ποσότητα / Αξία
Μέρος κλοπιμαίων (ευρώ) 15.450 €
Ολικό αφαιρεθέν ποσό (αναφερόμενο) 23.000 €
Ναρκωτικά (κατεργασμένη κάνναβη) 1,1 γρ.
Διαρρηκτικά εργαλεία και ενδύματα Κατασχέθηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δράστες παραβίασαν παράθυρο κτιρίου ιδιωτικής επιχείρησης, το οποίο συνιδιοκτούνταν από μία γυναίκα 52 ετών και έναν άνδρα 57 ετών, και αφαίρεσαν το συνολικό ποσό των 23.000 ευρώ. Οι έρευνες της Αστυνομίας απέφεραν τον εντοπισμό και την ανάκτηση μέρους του χρηματικού ποσού.

Τοπικές συνέπειες και διαδικασία

Η υπόθεση έχει τεθεί υπό διερεύνηση και παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η ταχύτητα της κινητοποίησης των υπηρεσιών καταδεικνύει την επιχειρησιακή αντίδραση της τοπικής αστυνομίας σε περιστατικά παραβίασης ιδιωτικών χώρων.

  • Οι έρευνες συνεχίστηκαν σε οικίες και όχημα των συλληφθέντων.
  • Κατασχέθηκε σημαντικό τμήμα των κλοπιμαίων.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων ασφαλείας και άμεσης ενημέρωσης των αρχών σε περίπτωση παραβίασης επιχειρησιακών χώρων. Οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν τη διερεύνηση για τυχόν επιπρόσθετες εμπλοκές ή συνεργούς, στο πλαίσιο των ανακριτικών ενεργειών που επακολουθούν.

Ανταπόκριση: Φλώρινα — Λάμπρος Μαλιγκούδης, Show Time CY

Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
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