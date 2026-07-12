Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας: δεύτερη θέση στην Α’ Εθνική μετά από ισοβαθμία με Παναθηναϊκό

Στην Πάτρα (4–10 Ιουλίου) ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας ολοκλήρωσε την παρουσία του αήττητος (6 νίκες, 1 ισοπαλία) με 13 βαθμούς, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό και τερματίζοντας δεύτερος λόγω κριτηρίων.

Ισχυρή παρουσία στην Πάτρα, αλλά δεύτερη λόγω κριτηρίων

Στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑ Πατρών, όπου διεξήχθη το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής από τις 4 έως τις 10 Ιουλίου, ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας πραγματοποίησε αξιοσημείωτη εμφάνιση. Η ομάδα της Καβάλας ολοκλήρωσε τις επτά συναντήσεις με 6 νίκες και 1 ισοπαλία, συγκεντρώνοντας συνολικά 13 βαθμούς, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση με τον ισχυρό φετινό μεταγραφικό πρωταγωνιστή, τον Παναθηναϊκό ΑΟ.

Με την εφαρμογή των τυπικών κριτηρίων άρσης της ισοβαθμίας, η ομάδα της Καβάλας περιορίστηκε στην δεύτερη θέση. Παρά την απώλεια του τίτλου στα κριτήρια, η παρουσία θεωρείται επιτυχία για την πόλη, καθώς ο Όμιλος κέρδισε την εκτίμηση του πανελλήνιου σκακιστικού χώρου και διατήρησε μια συνεχή παράδοση υψηλών επιδόσεων.

Συνέπεια και ιστορικότητα για την Καβάλα

Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σταθερότητας: ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας βρίσκεται για 28η συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. Η σταθερότητα αυτή αναδεικνύει την αξία της τοπικής σκακιστικής δομής και την ικανότητα διατήρησης υψηλού επιπέδου μέσα στην εθνική σκηνή.

Αποτελέσματα, συνέπειες για την περιφέρεια

Η γενική εικόνα του πρωταθλήματος παρουσίασε συνολικά 34 ομάδες από όλη τη χώρα. Στην τρίτη θέση, όπως και πέρσι, τερμάτισε ο Ο.Φ.Η. με 10 βαθμούς. Αντίθετα, δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον τοπικό εκπρόσωπο Πνεύμαθλον, ο οποίος με 6 βαθμούς κατετάγη στην 21η θέση και υποβιβάζεται στην περιφερειακή αγωνιστική δομή, καθώς θα αγωνιστεί για άνοδο στον ΠΟΑ της ΕΣΣΑΜΘ το 2027. Μαζί του στην προσπάθεια επανόδου θα βρεθεί ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης που τερμάτισε 25ος.

Τοποθεσία διεξαγωγής: Πάτρα, ΕΑ Πατρών (4–10/7).

Πάτρα, ΕΑ Πατρών (4–10/7). Συμμετοχές: 34 ομάδες σε όλη την Ελλάδα.

34 ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Κατάταξη Καβάλας: 2η θέση, 13 βαθμοί (6 νίκες, 1 ισοπαλία).

Βραβεύσεις και ατομικές διακρίσεις

Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος τιμήθηκαν παίκτες για τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένες σκακιέρες. Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν:

Βραβείο Παίκτης Καλύτερη γυναικεία σκακιέρα Σταυρούλα Τσολακίδου Κοπέλα Κ20 Σοφία Βαρδάκα Κορυφαία απόδοση (μηχανικοί) Αντώνης Παυλίδης (ΤΕΕ Πάτρας)

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν το επίπεδο των ατομικών επιδόσεων στο πρωτάθλημα, που συνοδεύουν τις ομαδικές μάχες και προσδίδουν επιπλέον κύρος στην διοργάνωση.

Τι σημαίνει για την Καβάλα

Η δεύτερη θέση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας επιβεβαιώνει τη θέση της πόλης ανάμεσα στα σκακιστικά κέντρα της χώρας. Για τους κατοίκους και τους παράγοντες του αθλήματος της περιοχής, το αποτέλεσμα λειτουργεί ως πρόσκληση για ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης και στήριξης των νεότερων αθλητών, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η σταθερότητα στο μέλλον. Παράλληλα, η πτώση του Πνεύμαθλον υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στους πόρους και την υποδομή που απαιτεί η παραμονή στην πρώτη εθνική κατηγορία.

Η τοπική σκακιστική κοινότητα αναμένει πλέον το πρόγραμμα "επόμενων βημάτων" για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και τις κινήσεις στελέχωσης και ενίσχυσης που θα καθορίσουν την πορεία των συλλόγων της Καβάλας στα εθνικά πρωταθλήματα.