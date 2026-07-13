Σοκ στο Ηράκλειο: Προφυλακισμένη 42χρονη για άγριο βασανισμό 55χρονης Ρωσίδας

Στη φυλακή οδηγήθηκε 42χρονη που, σύμφωνα με την αστυνομία, κακοποίησε συστηματικά 55χρονη Ρωσίδα σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Οι αρχές βρήκαν οπτικό υλικό που καταγράφει τα βασανιστήρια και συνέλαβαν επίσης τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Προφυλακισμένη κρίθηκε σήμερα 42χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής, η οποία κατηγορείται ότι βασάνιζε και κακοποιούσε συστηματικά μια 55χρονη γυναίκα από τη Ρωσία σε σπίτι της περιοχής της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο. Η υπόθεση, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της προανάκρισης, περιλαμβάνει βίντεο που δείχνουν σοβαρές πράξεις βίας και εξευτελισμού.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Από την ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων αποθηκευτικών μέσων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον 11 βίντεο που αποτυπώνουν επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Σε ορισμένα πλάνα το θύμα δέχεται δυνατά χτυπήματα με αντικείμενο, ενώ σε άλλα εμφανίζεται δεμένη στο πάτωμα σε κατάσταση εξάντλησης. Σε ένα από τα βίντεο καταγράφεται χρήση μεγάλου μπαλτά για την κοπή μαλλιών.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις και την προανακριτική έρευνα, το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026, όταν η 42χρονη φέρεται να εγκλώβισε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι, φράζοντας την εξώπορτα με καλώδιο ώστε να μην μπορεί να διαφύγει ή να ζητήσει βοήθεια. Το θύμα κατάφερε να διαφύγει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Ρόλος τρίτου προσώπου και στοιχεία για την κατοικία

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 60χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές γνώριζε για την παρουσία των δύο γυναικών και παρέδωσε τον χώρο. Ο ίδιος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ σε βάρος του φέρεται να υπήρχε και καταγραφή για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η προανάκριση της Ασφάλειας συνεχίζεται, με τους αξιωματικούς να ερευνάνε την προέλευση και τον σκοπό διαμονής των εμπλεκομένων, καθώς και τυχόν επιπλέον ψηφιακά στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τη διάρκεια και την έκταση της κακοποίησης.

Σημασία για την τοπική κοινωνία και πρακτικές συνέπειες

Η υπόθεση εγείρει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την προστασία ευάλωτων ατόμων, την εποπτεία κατοικιών όπου διαμένουν αλλοδαποί και τις δυνατότητες πρόληψης παρόμοιων περιστατικών. Για τους κατοίκους της περιοχής, η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη εγρήγορσης και άμεσης αναφοράς υπόπτων ή ανησυχητικών συμπεριφορών στις Αρχές.

Ηλικίες εμπλεκομένων: 42, 55 και 60 ετών.

42, 55 και 60 ετών. Ημερομηνία περιστατικού: 25 Ιουνίου 2026.

25 Ιουνίου 2026. Τοποθεσία: περιοχή Αγίας Τριάδας, Ηράκλειο.

Οι πολίτες που έχουν πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση μπορούν να απευθυνθούν στην Ασφάλεια Ηρακλείου. Η μεθοδική ψηφιακή διερεύνηση και η παρουσία οπτικού υλικού στην προανακριτική δικογραφία αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.