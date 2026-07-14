Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης στην Αγία Τριάδα: Προφυλακίστηκε η 42χρονη

Σε κατοικία της περιοχής Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο σημειώθηκε άγρια κακοποίηση 55χρονης, βιντεοσκοπημένη σε πολλαπλά αρχεία. Η 42χρονη κατηγορούμενη κρίθηκε προφυλακιστέα και συνελήφθη επίσης 60χρονος ιδιοκτήτης για παράνομη παραμονή.

Αστυνομική έρευνα και δικαστικές εξελίξεις

Προφυλακιστέα κρίθηκε τη Δευτέρα η 42χρονη αλλοδαπή που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μια 55χρονη γυναίκα μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο. Η υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, αποκαλύφθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της δικογραφίας περιλαμβάνονται αρχεία βίντεο που βρέθηκαν στη συσκευή της 42χρονης: τουλάχιστον 11 καταγραφές στις οποίες τεκμηριώνονται οι κακοποιητικές πράξεις. Από τις αναφορές προκύπτει ότι τα επεισόδια έλαβαν χώρα το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026.

Περιγραφή των πράξεων και διαφυγή του θύματος

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., η 42χρονη επιτέθηκε επανειλημμένα στην 55χρονη, ασκώντας χτυπήματα με τα χέρια και με αντικείμενο, που προκάλεσαν αιμορραγία. Σε ορισμένα βίντεο η γυναίκα εμφανίζεται δεμένη στο πάτωμα και εμφανώς εξουθενωμένη. Κατά την επίθεση, το θύμα δέχτηκε επίσης λεκτικές απειλές και υβριστικές αναφορές, ενώ της είχαν στερήσει τη δυνατότητα εξόδου από το σπίτι δένοντας την πόρτα με καλώδιο.

Η τραγική κατάσταση έληξε όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε και η 55χρονη κατάφερε να διαφύγει από την οικία και να αναζητήσει βοήθεια.

Εμπλοκή τρίτου προσώπου και συνέπειες

Κατά τη διερεύνηση προέκυψε εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε την παρουσία των δύο γυναικών στον χώρο και παραχώρησε την κατοικία. Ο άνδρας συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία περιστατικού 25/06/2026 Ηλικίες εμπλεκομένων 42 ετών (κατηγορούμενη), 55 ετών (θύμα), 60 ετών (ιδιοκτήτης) Αρχεία Στο κινητό της 42χρονης βρέθηκαν τουλάχιστον 11 βίντεο Τοποθεσία Περιοχή Αγίας Τριάδας, Ηράκλειο

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η αποκάλυψη της υπόθεσης δημιουργεί έντονη ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια ευάλωτων ομάδων και τις συνθήκες διαβίωσης σε ιδιωτικούς χώρους της πόλης. Η βιντεοσκόπηση των κακοποιήσεων και η στοιχειοθέτηση της δικογραφίας δείχνουν ότι οι αρχές διαθέτουν τεκμήρια για τη δίωξη των εμπλεκομένων, ενώ η προφυλάκιση της 42χρονης αποτελεί ενέργεια προσωρινής προστασίας της δημόσιας τάξης και της διαδικασίας της δικαιοσύνης.

Αντίκτυπος για κατοίκους: Αυξημένη εγρήγορση για ύποπτες συμπεριφορές σε πολυκατοικίες και ενοικιαζόμενους χώρους.

Αυξημένη εγρήγορση για ύποπτες συμπεριφορές σε πολυκατοικίες και ενοικιαζόμενους χώρους. Ρόλος των αρχών: Συνεχής έλεγχος και έρευνα από την τοπική Δίωξη Εγκλημάτων για την προστασία θυμάτων.

Συνεχής έλεγχος και έρευνα από την τοπική Δίωξη Εγκλημάτων για την προστασία θυμάτων. Πρακτική συμβουλή: Όποιος αντιληφθεί περιστατικό βίας να ενημερώνει άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. ή τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η διερεύνηση συνεχίζεται και οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν την υπόθεση στον εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Οι τοπικοί φορείς και οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων αναμένεται να παρακολουθήσουν την εξέλιξη για την παροχή βοήθειας στην 55χρονη.

Πηγή πληροφοριών: επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και στοιχεία της δικογραφίας.