Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου — συλλήψεις και νοσηλεία

Εισβολή σε σουίτα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα βαριά τραυματισμένη γυναίκα και σύλληψη του 27χρονου δράστη πριν φύγει από τη χώρα. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον ανακρίτριας.

Εισβολή σε σουίτα και βαριά τραυματισμοί

Σοβαρό περιστατικό έμφυλης βίας καταγράφηκε το Σάββατο 11/7 στο Ηράκλειο, όταν 27χρονος άνδρας έφτασε από το εξωτερικό και εισέβαλε σε σουίτα ξενοδοχείου όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του και ο σύντροφός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη γυναίκα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα και χρειάστηκε άμεση διακομιδή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Ο 19χρονος άνδρας που βρισκόταν μαζί της επίσης τραυματίστηκε στο πρόσωπο όταν επιχείρησε να απωθήσει τον δράστη. Οι Αρχές του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ εκείνος προετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τη χώρα.

Πλαίσιο της σχέσης και τα γεγονότα πριν την επίθεση

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η 25χρονη και ο 27χρονος είχαν σχέση περίπου έξι χρόνια και χώρισαν τον Φεβρουάριο. Καταγράφεται ότι στη σχέση είχαν υπάρξει προβλήματα και περιστατικά βίας. Μετά τον χωρισμό του, ο 27χρονος πήγε στην Ταϊλάνδη για εκπαίδευση στο kickboxing, ενώ η 25χρονη συνέχισε τις διακοπές της στην Κρήτη με τον 19χρονο φίλο της.

Η παραγγελία φαγητού μέσω εφαρμογής αποκάλυψε τη διεύθυνση της σουίτας.

Ο 27χρονος, όπως αναφέρεται, ταξίδεψε άμεσα στην Κρήτη και έμεινε σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα (Airbnb) για τέσσερις ημέρες.

Εισέβαλε στο ξενοδοχείο πιθανόν από την περίφραξη της πισίνας και επιτέθηκε βίαια.

Δικαστική εξέλιξη και ισχυρισμοί

Ο 27χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κακουργηματικές διώξεις και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου την Τρίτη 14/7. Κατά τις ίδιες πηγές, ο νεαρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του αλλά ήθελε να της μιλήσει.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 11/7 Ηλικίες 27χρονος (δράστης), 25χρονη (θύμα), 19χρονος (σύντροφος θύματος) Νοσοκομείο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Το περιστατικό αναδεικνύει πολλαπλά ζητήματα πρακτικής ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες: προστασία προσωπικών στοιχείων σε κοινόχρηστους λογαριασμούς, ασφάλεια στα καταλύματα και άμεση ενημέρωση των Αρχών όταν υπάρχουν ενδείξεις παρενοχλήσεων. Οι εμπλεκόμενοι ταξιδιώτες ήταν αλλοδαποί, γεγονός που προσθέτει την ανάγκη συνεργασίας με προξενικές Αρχές και υπηρεσίες υγείας για τη φροντίδα και την ενημέρωση των συγγενών τους.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν επαγρύπνηση για την προστασία των πελατών και να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές υπηρεσίες για ύποπτες ενέργειες ή περιστατικά βίας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και θα ενημερώσουμε όταν υπάρξουν νεότερα για την έκβαση των νομικών διαδικασιών και την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.