Σοβαρό περιστατικό στο Ναύπλιο: 20χρονος εγκεφαλικά νεκρός μετά από πυρά αστυνομικών

Σε κρίσιμη κατάσταση και εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στο Θριάσιο ένας 20χρονος οδηγός, μετά από καταδίωξη στην Αργολίδα και πυροβολισμούς που έπληξαν τον νεαρό στο κεφάλι. Για το περιστατικό διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ και έχουν συλληφθεί οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Κατάσταση θύματος και ενέργειες των αρχών

Σε μη αναστρέψιμη κατάσταση περιγράφεται η κατάσταση του 20χρονου που μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αφού δέχθηκε σφαίρα στην κεφαλή κατά τη διάρκεια αστυνομικής κινητοποίησης στην Αργολίδα. Για το επεισόδιο έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) αναφορικά με τη χρήση όπλων από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενοποιημένη περιγραφή των γεγονότων, όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης όταν ο 20χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου και προσπάθησε να διαφύγει, πυροδοτώντας καταδίωξη στην περιοχή.

Το χρονικό της καταδίωξης

Η αναφερόμενη καταδίωξη διήρκεσε και πέρασε από πολλαπλές τοποθεσίες της Αργολίδας. Το όχημα του νεαρού σταμάτησε λόγω εξάντλησης καυσίμου στον χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ, όπου και εγκλωβίστηκε. Κατά την προσπάθεια διαφυγής πεζός, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους.

Τα πρώτα σήματα και η αρχική απόπειρα διαφυγής.

Παρατεταμένη καταδίωξη που διέσχισε περιοχές της Αργολίδας.

Εγκλωβισμός του οχήματος και προσπάθεια διαφυγής πεζός.

Χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και τραυματισμός του 20χρονου.

«Σε μη αναστρέψιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρός»,

όπως αναφέρονται οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του τραυματία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία σφαίρα εξοστρακίστηκε και τελικά τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Δικαστικές και αστυνομικές διαδικασίες

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που χρησιμοποίησαν τα όπλα τους. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), και ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Επιπλέον, στο Ναύπλιο μετέβη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας για να ενημερωθεί προσωπικά.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία/Ώρα Πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (όπως αναφέρεται) Τοποθεσίες καταδίωξης Πυργέλα, Άργος, Ελληνικό, περιοχή αεροδρομίου, Σταθέικα, Μοναστηράκι Τελική θέση Προαύλιο χώρο σούπερ μάρκετ όπου το όχημα έμεινε χωρίς καύσιμα

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη χρήση πυροβόλων. Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Το περιστατικό προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Αργολίδα, καθώς αφορά τη χρήση όπλων από δυνάμεις της τάξης και την τύχη ενός νέου ανθρώπου. Ο τόπος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της νομικής διερεύνησης και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.